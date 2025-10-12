Rövid pályás gyorskorcsolya: hatodik a női váltó a montreali wt-viadalon

Kanada, Olaszország és Kína – ennek a három váltónak a „testén” kellett volna átverekednie magát (de legalább kettőén) a Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Bácskai Sára Luca, Somogyi Barbara összetételű női váltónak ahhoz, hogy a montreali world tour-sorozat első állomásán a döntőben léphessen jégre.
A papírforma nem ígért jót, és ezúttal nem is borult, a mieink a 4. helyen értek célba (a kanadaiak és az olaszok örülhettek, míg a másik elődöntőből a dél-koreaiak és a hollandok jutottak döntőbe), úgyhogy következett a B-döntő, benne a kínaiak mellett a lengyelekkel és a franciákkal.
A harmadik, összesítésben a 7. hely tűnt biztosnak sokáig, ám a „kisdöntőben” a lengyelek hibáztak, esésük pedig azt jelentette, hogy a magyar staféta a kínaiak mögött a második helyen korcsolyázott a célba, vagyis a 6. helyen végzett – az A-döntőt a dél-koreaiak nyerték meg.
Egyéniben csak Moon Wonjun volt érdekelt a döntős etapban szombaton Montrealban: az 1500 méteres elődöntős futamából nem jutott tovább.
WORLD TOUR-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, MONTREAL
Férfiak
500 méter
1. William Dandjinou (kanadai) 40.350
2. Sighel (olasz) 40.414
3. Dubois (kanadai) 40.480
1500 méter
1. Rim Dzson Gun (dél-koreai) 2:16.141
2. Hvang Tae Heon (dél-koreai) 2:16.593
3. Szun Long (kínai) 2:16.808
Nők
1000 méter
1. Courtney Sarault (kanadai) 1:28.185
2. Kim Gilli (dél-koreai) 1:28.250
3. Stoddard (amerikai) 1:28.279
Váltó (3000 m)
1. Dél-Korea 4:07.318
2. Hollandia 4:07.350
3. Kanada 4:07.450
…
6. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Somogyi Barbara, Sziliczei-Német Rebeka)