Rövid pályás gyorskorcsolya: hatodik a női váltó a montreali wt-viadalon

Kanada, Olaszország és Kína – ennek a három váltónak a „testén” kellett volna átverekednie magát (de legalább kettőén) a Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Bácskai Sára Luca, Somogyi Barbara összetételű női váltónak ahhoz, hogy a montreali world tour-sorozat első állomásán a döntőben léphessen jégre.

A papírforma nem ígért jót, és ezúttal nem is borult, a mieink a 4. helyen értek célba (a kanadaiak és az olaszok örülhettek, míg a másik elődöntőből a dél-koreaiak és a hollandok jutottak döntőbe), úgyhogy következett a B-döntő, benne a kínaiak mellett a lengyelekkel és a franciákkal.

A harmadik, összesítésben a 7. hely tűnt biztosnak sokáig, ám a „kisdöntőben” a lengyelek hibáztak, esésük pedig azt jelentette, hogy a magyar staféta a kínaiak mögött a második helyen korcsolyázott a célba, vagyis a 6. helyen végzett – az A-döntőt a dél-koreaiak nyerték meg.

Egyéniben csak Moon Wonjun volt érdekelt a döntős etapban szombaton Montrealban: az 1500 méteres elődöntős futamából nem jutott tovább.

WORLD TOUR-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, MONTREAL

Férfiak

500 méter

1. William Dandjinou (kanadai) 40.350

2. Sighel (olasz) 40.414

3. Dubois (kanadai) 40.480

1500 méter

1. Rim Dzson Gun (dél-koreai) 2:16.141

2. Hvang Tae Heon (dél-koreai) 2:16.593

3. Szun Long (kínai) 2:16.808

Nők

1000 méter

1. Courtney Sarault (kanadai) 1:28.185

2. Kim Gilli (dél-koreai) 1:28.250

3. Stoddard (amerikai) 1:28.279

Váltó (3000 m)

1. Dél-Korea 4:07.318

2. Hollandia 4:07.350

3. Kanada 4:07.450

…

6. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Somogyi Barbara, Sziliczei-Német Rebeka)