Idegenbeli győzelmével már BL-helyen áll az újonc Köln

A legutóbbi 16, Hoffenheim elleni mérkőzéséből csak egyet nyert meg a Köln, ezúttal viszont rögtön az első helyzetéből betalált. A 16. percben a felezővonalnál szereztek labdát a vendégek, Said El Mala 40 méteren át vezette azt, majd négy védő gyűrűjében a jobb alsó sarokba gurított. A félidő hajrájában kezezés miatt Felix Zwayer tizenegyest ítélt, de a videobíró segítségével visszavonta az ítéletet.
A második játékrészben egyre növelte a nyomást a Hoffenheim, a hazaiak közel hatvan százalékban birtokolták a labdát, és 13 lövéssel próbálkoztak, azonban nem tudták bevenni Marvin Schwabe kapuját. A Köln 1–0-ra nyert, ezzel az újonc immár a harmadik győzelmét aratta és feljött a BL-t érő negyedik helyre.
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Hoffenheim–1. FC Köln 0–1 (El Mala 16.)
SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK
15.30: Augsburg–Wolfsburg
15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin
15.30: Borussia Dortmund–RB Leipzig (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–St. Pauli
18.30: Eintracht Frankfurt–Bayern München (Tv: Arena4)
VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK
15.30: VfB Stuttgart–Heidenheim (Tv: Arena4)
17.30: Hamburger SV–Mainz
19.30: Borussia Mönchengladbach–Freiburg
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
5
5
–
–
22–3
+19
15
|2. Borussia Dortmund
5
4
1
–
11–3
+8
13
|3. RB Leipzig
5
4
–
1
7–7
0
12
|4. 1. FC Köln
6
3
1
2
11–9
+2
10
|5. Eintracht Frankfurt
5
3
–
2
17–13
+4
9
|6. Stuttgart
5
3
–
2
7–6
+1
9
|7. Bayer Leverkusen
5
2
2
1
10–8
+2
8
|8. Freiburg
5
2
1
2
9–9
0
7
|9. St. Pauli
5
2
1
2
8–8
0
7
|10. Hoffenheim
6
2
1
3
9–12
–3
7
|11. Union Berlin
5
2
1
2
8–11
–3
7
|12. Wolfsburg
5
1
2
2
7–7
0
5
|13. Hamburg
5
1
2
2
2–8
–6
5
|14. Mainz
5
1
1
3
5–6
–1
4
|15. Werder Bremen
5
1
1
3
8–14
–6
4
|16. Augsburg
5
1
–
4
8–12
–4
3
|17. Heidenheim
5
1
–
4
4–10
–6
3
|18. Mönchengladbach
5
–
2
3
5–12
–7
2