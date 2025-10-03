Idegenbeli győzelmével már BL-helyen áll az újonc Köln

A legutóbbi 16, Hoffenheim elleni mérkőzéséből csak egyet nyert meg a Köln, ezúttal viszont rögtön az első helyzetéből betalált. A 16. percben a felezővonalnál szereztek labdát a vendégek, Said El Mala 40 méteren át vezette azt, majd négy védő gyűrűjében a jobb alsó sarokba gurított. A félidő hajrájában kezezés miatt Felix Zwayer tizenegyest ítélt, de a videobíró segítségével visszavonta az ítéletet.

A második játékrészben egyre növelte a nyomást a Hoffenheim, a hazaiak közel hatvan százalékban birtokolták a labdát, és 13 lövéssel próbálkoztak, azonban nem tudták bevenni Marvin Schwabe kapuját. A Köln 1–0-ra nyert, ezzel az újonc immár a harmadik győzelmét aratta és feljött a BL-t érő negyedik helyre.

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Hoffenheim–1. FC Köln 0–1 (El Mala 16.)

SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK

15.30: Augsburg–Wolfsburg

15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin

15.30: Borussia Dortmund–RB Leipzig (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–St. Pauli

18.30: Eintracht Frankfurt–Bayern München (Tv: Arena4)

VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK

15.30: VfB Stuttgart–Heidenheim (Tv: Arena4)

17.30: Hamburger SV–Mainz

19.30: Borussia Mönchengladbach–Freiburg