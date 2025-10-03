Nemzeti Sportrádió

Idegenbeli győzelmével már BL-helyen áll az újonc Köln

2025.10.03. 22:29
Said El Mala gólja három pontot ért a Kölnnek (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 6. fordulójának nyitányán a Köln 1–0-ra nyert a Hoffenheim vendégeként.

A legutóbbi 16, Hoffenheim elleni mérkőzéséből csak egyet nyert meg a Köln, ezúttal viszont rögtön az első helyzetéből betalált. A 16. percben a felezővonalnál szereztek labdát a vendégek, Said El Mala 40 méteren át vezette azt, majd négy védő gyűrűjében a jobb alsó sarokba gurított. A félidő hajrájában kezezés miatt Felix Zwayer tizenegyest ítélt, de a videobíró segítségével visszavonta az ítéletet.

A második játékrészben egyre növelte a nyomást a Hoffenheim, a hazaiak közel hatvan százalékban birtokolták a labdát, és 13 lövéssel próbálkoztak, azonban nem tudták bevenni Marvin Schwabe kapuját. A Köln 1–0-ra nyert, ezzel az újonc immár a harmadik győzelmét aratta és feljött a BL-t érő negyedik helyre.

NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Hoffenheim–1. FC Köln 0–1 (El Mala 16.)

SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK
15.30: Augsburg–Wolfsburg
15.30: Bayer Leverkusen–Union Berlin
15.30: Borussia Dortmund–RB Leipzig (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–St. Pauli
18.30: Eintracht Frankfurt–Bayern München (Tv: Arena4)

VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK
15.30: VfB Stuttgart–Heidenheim (Tv: Arena4)
17.30: Hamburger SV–Mainz
19.30: Borussia Mönchengladbach–Freiburg

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Bayern München

5

5

22–3

+19

15

2. Borussia Dortmund

5

4

1

11–3

+8

13

3. RB Leipzig

5

4

1

7–7

0

12

4. 1. FC Köln

6

3

1

2

11–9

+2

10

5. Eintracht Frankfurt

5

3

2

17–13

+4

9

6. Stuttgart

5

3

2

7–6

+1

9

7. Bayer Leverkusen

5

2

2

1

10–8

+2

8

8. Freiburg

5

2

1

2

9–9

0

7

9. St. Pauli

5

2

1

2

8–8

0

7

10. Hoffenheim

6

2

1

3

9–12

–3

7

11. Union Berlin

5

2

1

2

8–11

–3

7

12. Wolfsburg

5

1

2

2

7–7

0

5

13. Hamburg

5

1

2

2

2–8

–6

5

14. Mainz

5

1

1

3

5–6

–1

4

15. Werder Bremen

5

1

1

3

8–14

–6

4

16. Augsburg

5

1

4

8–12

–4

3

17. Heidenheim

5

1

4

4–10

–6

3

18. Mönchengladbach

5

2

3

5–12

–7

2

 

 

