Rangadó helyett edzőmeccs: tizenöt góllal verte az ETO az FTC-t a női kézi NB I-ben

NŐI KÉZILABDA NB I

GYŐRI AUDI ETO KC–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 32–17 (14–8)

Győr, 5412 néző. V: Bócz, Wiedemann.

GYŐR: SAKO – Hovden 4, Housheer 5 (4), K. JÖRGENSEN 4, Blohm, de Paula 3, FODOR CS. 5. Csere: Szemerey (kapus), Dulfer, ELVER 8, Lagerquist, V. Kristiansen 3. Edző: Per Johansson

FTC: Glauser – Malestein 3, Ingstad 2, Tranborg, O. Kanor 1, Vogel 1, Márton G. Csere: Janurik (kapus), Dmitrijeva 2, Cvijics 1, Klujber 2 (1), Simon P. 5 (2), Bordás, Balázs. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–2. 14. p.: 7–4. 18. p.: 9–6. 22. p.: 12–6. 28. p.: 13–7. 38. p.: 19–10. 42. p.: 20–10. 45. p.: 24–11. 50. p.: 26–12. 55. p.: 30–13. 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Érzelmek csatájára is számítottunk, és nem csalódtunk a hatvan perc során. Három hete a védekezés gyakorlására helyeztük a hangsúlyt, valamint a védekezésben a hét a hat elleni játékra, és ezt sikerrel valósítottuk meg. Mondhatjuk, hogy a mi szempontunkból tökéletes mérkőzés volt, és főleg fontos lépés a céljaink eléréséhez vezető úton.

Jesper Jensen: – Elnézést kérek a szurkolóinktól, ők minden tőlük telhetőt megtettek. Mi nem tudtuk megvalósítani a tervezett játékot, bár tizenöt percig jól tartottuk magunkat, de ekkor Hatadou Sako néhány védésének hatására begörcsölt a csapat, és kezdetleges hibák sorozatát követte el. Rendkívül csalódott vagyok a tizenöt gólos vereség miatt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Még a pótszékek is előkerültek a győri Audi Arénában a ferencvárosi női kézilabdacsapat elleni rangadó alkalmából. Érthető volt a fokozott várakozás, az előző idényt magyar bajnokként és a Bajnokok Ligája győzteseként záró ETO repülőrajtot vett az új évadban, ezzel szemben az edzőváltáson átesett ferencvárosiaknál még időre van szükség, mire Jesper Jensen és a játékosok egymásra hangolódnak.

A forma és a két csapat korábbi győri meccsei – több mint tíz éve nem nyert az Audi Arénában az FTC – alapján az ETO várhatta esélyesként a rangadót, de az utóbbi években is láthattuk, ezeken az összecsapásokon az előjelektől függetlenül tényleg bármi megtörténhet.

Több mint négy percet kellett várni az első gólra, az FTC nyáron szerződtetett norvég beállója, Vilde Ingstad talált be Hatadou Sako kapujába. Fej fej mellett haladtak a csapatok, aztán a 12. percben Emily Vogel kiállítását hatékonyan használta ki az ETO, gyors gólokkal ellépett ellenfelétől. Ráadásul Sako valósággal megbabonázta a vendégek játékosait, sem átlövésből, sem ziccerből nem találtak kapujába hosszú perceken keresztül, míg a 22. percben Emily Hovden révén már 12–6-ra vezettek a kisalföldiek.

Próbált variálni támadásban Jesper Jensen, bejött Klujber Katrin és Simon Petra is, végül utóbbi törte meg csapata a több mint 10 perces gólcsendjét. A fordulók óta nagyszerű formában lévő Fodor Csenge révén hétre is nőtt a különbség a játékrész vége felé, majd Kelly Dulfer kiállítása teremtett lehetőséget az FTC-nek a zárkózásra. Klujber a hetest belőtte, de a félidő végén Mette Tranborg lökete már túl későn haladt át a gólvonalon, így maradt a 14–8-as győri előny, Sako közel hatvan százalékkal védett…

Azért egészen hátra nem dőlhetett az ETO, amely hajlamos volt korábban leblokkolni a Ferencváros ellen, de bizonyára ez is elhangzott a szünetben, míg Jensen azt nem mondhatta, hogy csak így tovább…

Fotó: Török Attila

Hetesekkel kezdődött a második félidő, Dione Housheer eszén Janurik Kinga sem járt túl, Sako viszont mattolta Klujbert, skandálta is francia kapusa nevét a győri tábor. Fodor közben megszerezte 400. magyar bajnoki gólját ETO-mezben. 19–10-nél Jensen időt kért, csapata az öltözőben maradt, még büntetőből sem ment az extrán védő Sakóval szemben. A 42. percben Elver hatodik gólját követően tízig számolhatott a hazai közönség, válaszul a ferencvárosiak provokatív drapériájára.

Kettős emberelőny teremthetett volna esélyt a vendégek zárkózására, de Klujberék négy emberrel szemben is elügyetlenkedték mindkét támadásukat. Jensen mester 22–11-nél már a 45. percben elhasználta harmadik időkérését, de a játék képe nem változott, a vendégtábor ezúttal sajátjait találta meg, zúgott a „hű, de gyenge”. Jogosan, húsz perc alatt mindössze négy gólra volt képes az FTC, és a védelmét is könnyedén átjátszotta a Győr. És tovább tartott a Sako-show…

29–13-nál a vendégdrukkerek levették zászlóikat, az ihletett formában kézilabdázó Elverék edzőmeccset csináltak a rangadóból. Öt perccel a vége előtt az FTC szimpatizánsai nemes egyszerűséggel kisétáltak a lelátóról…

A végeredmény 32–17 lett, ezzel már korán kényelmes helyzetbe került a bajnoki cím sorsát illetően az ETO, míg Jensenéknek lesz miről beszélgetni hazafelé.

PERCRŐL PERCRE