Keddi sportműsor: portugál–magyar vb-selejtező Lisszabonban

OKTÓBER 14., KEDD
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
E-CSOPORT
20.45: Spanyolország–Bulgária, Valladolid (Tv: Spíler2)
20.45: Törökország–Grúzia, Izmit
F-CSOPORT
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG, Lisszabon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!
20.45: Írország–Örményország, Dublin – élőben az NSO-n!
I-CSOPORT
18.00: Észtország–Moldova, Tallinn
20.45: Olaszország–Izrael, Udine (Tv: Match4)
K-CSOPORT
20.45: Lettország–Anglia, Riga (Tv: Spíler1)
20.45: Andorra–Szerbia, Encamp
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
21.00: Kongói DK–Szudán
21.00: Szenegál–Mauritánia
C-CSOPORT
18.00: Dél-Afrika–Ruanda
18.00: Nigéria–Benin
E-CSOPORT
21.00: Marokkó–Kongó
F-CSOPORT
15.00: Seychelle-szigetek–Gambia
21.00: Gabon–Burundi
21.00: Elefántcsontpart–Kenya
G-CSOPORT
18.00: Guinea–Botswana
18.00: Szomália–Mozambik
18.00: Algéria–Uganda
ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ
4. SZAKASZ, 3. FORDULÓ
19.00: Katar–Arab Emírségek
20.45: Szaúd-Arábia–Irak
CONCACAF-ZÓNA, VB-SELEJTEZŐK
3. KÖR, 4. FORDULÓ
C-CSOPORT
2.00: Honduras–Haiti
4.00: Costa Rica–Nicaragua
A-CSOPORT
Szerda, 3.00: Panama–Suriname
Szerda, 4.00: Salvador–Guatemala
B-CSOPORT
Szerda, 1.00: Curacao–Trinidad és Tobago
Szerda, 2.00: Jamaica–Bermuda
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
18.00: Magyarország–Törökország, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)
2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZADAR
Csoportszakasz
Nők, F-csoport
16.00: Magyarország–Bulgária
Férfiak, B-csoport
19.00: Magyarország–Spanyolország
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS
Főcsoportdöntő
Szerda, 2.00: Milwaukee Brewers–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
BAJNOKOK LIGÁJA
Csoportkör
19.00: Frölunda (svéd)–Bern (svájci) (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
5.15: Kuanghszi körverseny, 1. szakasz (Valter Attila)
18.50: Gran Piemonte, férfiak, prológ (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ, E-CSOPORT
18.45: FTC-Green Collect–HF Karlskrona (svéd), Érd (Tv: Sport1)
D-CSOPORT
20.45: Elverum (norvég)–Kriens (svájci) (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1152 (Tv: Sport1)
SAKK
Csapat Európa-bajnokság, Batumi
10.00: 9. (utolsó) forduló
TENISZ
ATP 250-es torna, Almati
ATP 250-es torna, Brüsszel
ATP 250-es torna, Stockholm
WTA 500-as torna, Ningpo
WTA 250-es torna, Oszaka. Benne 6 óra körül: Gálfi Dalma–Alycia Parks (amerikai)
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, A-csoport
20.30: Radnicki (szerb)–VasasPlaket
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Miért rendeznek külföldön spanyol és olasz meccseket?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: Détári Lajost hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: labdarúgó-válogatottunk elmúlt 9 vb-selejtezősorozata
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai – műsorvezető: Hornyák Balázs, vendég a Vasas Óbuda válogatott röplabdázója, Fekete Fanni és a szakosztály ügyvezetője, Sarlós Márton
13.30: Buli, jégkorongmagazin – Szélig Viktorral Virányi Zsolt beszélget
14.00: Fonák és tenyeres – Farkas Márton, Kreisz Bálint
14.35: Szabadidő Keszi Dórával
Hazafutás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Interjú Priskin Tamás korábbi válogatott labdarúgóval a portugálok elleni mérkőzés előtt
15.30: Kapcsoljuk Portugáliából a Nemzeti Sportrádió kommentátorát, Cseszregi Balázst és a Nemzeti Sport munkatársát, Gyenge Balázst
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Bobory Balázs, Edvi László
17.00: Interjúk az OSC vízilabdacsapatának sajtótájékoztatójáról
17.20: Nemzeti sportkrónika Katona Lászlóval
17.30: Kerekasztal-beszélgetést tartott a MOB. Megérkezett Görögországba a Szolnok férfi kosárlabdacsapat
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Közvetítés a Magyarország–Törökország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőről, kommentátor: Tóth Béla, szakkommentátor: Bene Ferenc
18.45: Közvetítés a Ferencváros–Karlskrona férfi kézilabda Európa-liga csoporttalálkozóról, kommentátor: Németh Kornél, szakkommentátor: Marosán György
20.45: Közvetítés a Portugália–Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezőről, kommentátor: Cseszregi Balázs, szakkommentátor: Bene Ferenc