Keddi sportműsor: portugál–magyar vb-selejtező Lisszabonban

OKTÓBER 14., KEDD

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

E-CSOPORT

20.45: Spanyolország–Bulgária, Valladolid (Tv: Spíler2)

20.45: Törökország–Grúzia, Izmit

F-CSOPORT

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG, Lisszabon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

20.45: Írország–Örményország, Dublin – élőben az NSO-n!

I-CSOPORT

18.00: Észtország–Moldova, Tallinn

20.45: Olaszország–Izrael, Udine (Tv: Match4)

K-CSOPORT

20.45: Lettország–Anglia, Riga (Tv: Spíler1)

20.45: Andorra–Szerbia, Encamp

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ

10. FORDULÓ

B-CSOPORT

21.00: Kongói DK–Szudán

21.00: Szenegál–Mauritánia

C-CSOPORT

18.00: Dél-Afrika–Ruanda

18.00: Nigéria–Benin

E-CSOPORT

21.00: Marokkó–Kongó

F-CSOPORT

15.00: Seychelle-szigetek–Gambia

21.00: Gabon–Burundi

21.00: Elefántcsontpart–Kenya

G-CSOPORT

18.00: Guinea–Botswana

18.00: Szomália–Mozambik

18.00: Algéria–Uganda

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

4. SZAKASZ, 3. FORDULÓ

19.00: Katar–Arab Emírségek

20.45: Szaúd-Arábia–Irak

CONCACAF-ZÓNA, VB-SELEJTEZŐK

3. KÖR, 4. FORDULÓ

C-CSOPORT

2.00: Honduras–Haiti

4.00: Costa Rica–Nicaragua

A-CSOPORT

Szerda, 3.00: Panama–Suriname

Szerda, 4.00: Salvador–Guatemala

B-CSOPORT

Szerda, 1.00: Curacao–Trinidad és Tobago

Szerda, 2.00: Jamaica–Bermuda

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

18.00: Magyarország–Törökország, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

1.15: Atlanta Falcons–Buffalo Bills (Tv: Match4)

2.15: Washington Commanders–Chicago Bears (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZADAR

Csoportszakasz

Nők, F-csoport

16.00: Magyarország–Bulgária

Férfiak, B-csoport

19.00: Magyarország–Spanyolország

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS

Főcsoportdöntő

Szerda, 2.00: Milwaukee Brewers–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

BAJNOKOK LIGÁJA

Csoportkör

19.00: Frölunda (svéd)–Bern (svájci) (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

5.15: Kuanghszi körverseny, 1. szakasz (Valter Attila)

18.50: Gran Piemonte, férfiak, prológ (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ, E-CSOPORT

18.45: FTC-Green Collect–HF Karlskrona (svéd), Érd (Tv: Sport1)

D-CSOPORT

20.45: Elverum (norvég)–Kriens (svájci) (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1152 (Tv: Sport1)

SAKK

Csapat Európa-bajnokság, Batumi

10.00: 9. (utolsó) forduló

TENISZ

ATP 250-es torna, Almati

ATP 250-es torna, Brüsszel

ATP 250-es torna, Stockholm

WTA 500-as torna, Ningpo

WTA 250-es torna, Oszaka. Benne 6 óra körül: Gálfi Dalma–Alycia Parks (amerikai)

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, A-csoport

20.30: Radnicki (szerb)–VasasPlaket

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Miért rendeznek külföldön spanyol és olasz meccseket?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: Détári Lajost hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: labdarúgó-válogatottunk elmúlt 9 vb-selejtezősorozata

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai – műsorvezető: Hornyák Balázs, vendég a Vasas Óbuda válogatott röplabdázója, Fekete Fanni és a szakosztály ügyvezetője, Sarlós Márton

13.30: Buli, jégkorongmagazin – Szélig Viktorral Virányi Zsolt beszélget

14.00: Fonák és tenyeres – Farkas Márton, Kreisz Bálint

14.35: Szabadidő Keszi Dórával

Hazafutás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Interjú Priskin Tamás korábbi válogatott labdarúgóval a portugálok elleni mérkőzés előtt

15.30: Kapcsoljuk Portugáliából a Nemzeti Sportrádió kommentátorát, Cseszregi Balázst és a Nemzeti Sport munkatársát, Gyenge Balázst

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Bobory Balázs, Edvi László

17.00: Interjúk az OSC vízilabdacsapatának sajtótájékoztatójáról

17.20: Nemzeti sportkrónika Katona Lászlóval

17.30: Kerekasztal-beszélgetést tartott a MOB. Megérkezett Görögországba a Szolnok férfi kosárlabdacsapat

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Közvetítés a Magyarország–Törökország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőről, kommentátor: Tóth Béla, szakkommentátor: Bene Ferenc

18.45: Közvetítés a Ferencváros–Karlskrona férfi kézilabda Európa-liga csoporttalálkozóról, kommentátor: Németh Kornél, szakkommentátor: Marosán György

20.45: Közvetítés a Portugália–Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezőről, kommentátor: Cseszregi Balázs, szakkommentátor: Bene Ferenc