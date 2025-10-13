Nemzeti Sportrádió

Portugáliában még tombol a nyár; két magyar csapat a férfi vízilabda BL főtábláján

2025.10.13. 23:45
A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Lisszabonban interjút adott lapunknak Joao Janeiro, a Szeged, a Kisvárda, a DAC és a Debrecen korábbi portugál edzője, akivel nemcsak a keddi válogatott mérkőzésről, hanem a két ország futballjelenéről is beszélgettünk.  A szakember a portugálok írek elleni meccséről azt mondta, „nem sokban tért el a többi selejtező meccsen mutatottól. Halovány játékot láttunk, ötlettelent, ami teljes mértékben a játékosok egyéni akaratára és döntéseire épült.” A magyar válogatottról úgy vélekedett: „A csapat összeszedettebb lett. Ami leginkább szemet szúr – nemcsak nekem, hanem azoknak a játékosmegfigyelőknek is, akikkel beszélgetek –, hogy valóban vannak feltörekvő labdarúgók, még fiatalok, és ez sokat segít a jövő válogatottjának kialakításában.”

A Nemzeti Sport Lisszabonból küldte a vb-selejtezőt felvezető tudósításait. A portugál fővárosban a helyiek rövidnadrágban, pólóban sétáltak, a 28 fok a napon bizony megizzasztotta a belvárosban sétálókat – másfél hónapja nem keresett így árnyékot a magyar stáb. A folyóparti főtéren, a Praca do Comérción a napszemüvegárusok folyamatosan kínálgatták portékáikat a sétálgatóknak, és joggal hihették, lesz kereslet a termékre, hiszen erősen tűzött a nap. Szóval, megfázástól senkinek sem kell tartania, kedd este is kellemes időben rendezik meg a világbajnoki selejtezőt. A betegség mégis utolérte a magyar csapatot: az indulás előtt kiderült, hogy Nagy Zsolt nem tarthat a többiekkel.

Ezúttal is két magyar csapat szerepel a férfi vízilabda Bajnokok Ligája főtábláján: a címvédő Ferencváros esélyes a csoportelsőségre, a Vasas továbbjutásához bravúrgyőzelmek kellenek. Az elitsorozat legutóbbi hat kiírásából hármat-hármat nyert meg az FTC (2019, 2024, 2025) és a Recco (2021, 2022, 2023), vagyis nem mondunk nagyot azzal, hogy ez a két együttes pályázik a legnagyobb eséllyel a végső győzelemre. És mire számíthatunk a Vasastól? Amíg a Ferencvárosnál ezúttal nem volt nagy jövés-menés, Szlobodan Nikics együttese vérfrissítésen esett át, heten távoztak, és hatan érkeztek a nyáron. A BL-selejtezőt sikerrel vették a fővárosi piros-kékek, s a lebonyolítás sajátossága, hogy csoportelsőként erősebb négyesbe kerültek a főtáblán…

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

