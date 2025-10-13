Botrányos molinó a hétvégi Győr–FTC kézirangadón, eljárást indított az MKSZ

„A 2025. október 11-én lejátszott Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria mérkőzésen történteket a versenybírói kiegészítő jelentés alapján a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága fegyelmi eljárás keretében vizsgálja. Az MKSZ elkötelezett a sportszerű játék és a sportág egészének sportszerűsége mellett, és elítél minden ezzel ellentétes esetet és minden más, jogszabályokba és jóerkölcsbe ütköző cselekedetet. A mostani történés kapcsán bővebb tájékoztatást a fegyelmi eljárás lefolytatását követően tud adni a Szövetség” – fogalmaz az MKSZ közleménye. Noha a közleményből nem derül ki, hogy mi miatt indult az eljárás, vélhetően a ferencvárosi drukkerek szektorában a meccs során kifeszített „mi bőrszíntől, kortól, nemtől függetlenül minden győrit gyűlölünk” feliratú molinó miatt vizsgálódik a szövetség.

A vendégtábor valószínűleg a szeptemberben lejátszott Mosonmagyaróvár–Győr bajnokira utalt a molinóval. Mint ismert, a találkozón a győri csapat játékosait „rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték” – az MKSZ utólag szektorbezárással és pénzbüntetéssel sújtotta az MKC-t.

A történteket egyébként Győrben sem hagyták szó nélkül, a klub az MKSZ bejelentése után nem sokkal a Facebook-oldalán reagált a történtekre.

„A mi hitvallásunk a pályán és a pályán kívül is a sportszerűség, a tiszta játék és szurkolás. A szombati meccsen történtek miatt az MKSZ hivatalból eljárást indít, klubunk pedig vizsgálja a további lépések lehetőségét” – olvasható a szűkszavú közleményben.