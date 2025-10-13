NFL: a Titans edzője belebukott az 1–5-ös idényrajtba

A Titans az áprilisi drafton elsőként választhatott játékost, és Cam Ward személyében irányítót húzott, a klub vezetősége abban bízik, hogy rá lehet építeni a jövő csapatát.

Ám az idény nem indult jól, az első négy mérkőzését elvesztette a Tennessee, s bár az Arizona ritka szerencsétlenkedésének (3–21-ről nyert 22–21-re a Titans) köszönhetően egy hete sikerült nyernie, most a Las Vegastól elszenvedett vereséggel betelt a pohár.

„Hiszünk a türelmes és tudatos építkezésben, amely során fenntartható, sikeres csapat jön létre, ám az elmúlt időszakban nem tapasztaltuk a várt fejlődést. A játékosaink, a város, a szurkolóink és az egész közösségünk ennél jobbat érdemel. Nem ütjük meg a kellő szintet, és ahhoz, hogy mégis elinduljunk ebbe az irányba, meg kell hoznunk a kellemetlen döntéseket” – állt a tulajdonosok közleményében.

A 2019 és 2023 között a Cincinnati Bengals támadókoordinátoraként jeleskedő Callahan tavaly állt a csapat élére. Az előző idényt 3–14-es mérleggel zárta a Titans, s a liga legrosszabb csapataként elsőként választhatott az újoncok börzéjén. Cam Ward így zsinórban a negyedik 1/1-es irányító lett, akinek az első idénye sem ér véget, mielőtt kirúgják az edzőjét – írja az ESPN.