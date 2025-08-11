„A kluboknak erőt kell mutatniuk!” – Rummenigge szerint a játékosok túl nagy hatalmat kapnak

Arra a kérdésre, lát-e negatív irányú változásokat a labdarúgásban, Karl-Heinz Rummenigge így válaszolt:

„Szkeptikusan szemlélem a tanácsadók, ügynökök és játékosok növekvő hatalmát. A kluboknak és a szövetségeknek meg kell őrizniük az irányítást. A tanácsadóknak és a játékosoknak tudniuk kell, hol vannak a határok. Ezeket a határokat nem szabad eltolni, különben az egész rendszer felborul. Aggodalommal figyelem ezt a folyamatot.”

A Bayern München élén 19 évet eltöltő Rummenigge komoly tapasztalattal rendelkezik az átigazolások és szerződéskötések terén. Figyelmeztette a klubokat, hogy nem szabad engedniük minden ügynöki követelésnek:

„Nem kell minden igényt teljesíteni – mondta a 69 éves sportvezető. – Minden klubnak felelőssége, hogy ne hagyja túl nagy hatalomhoz jutni az ügynököket. Erőt kell mutatni.”

Rummenigge a közösségi média térnyerését is negatív fejleménynek tartja:

„Az ügynökök szeretnék a játékosaikat önálló márkaként bemutatni, függetlenül a klubtól. Ez a jelenség korábban nem létezett ilyen mértékben, mivel nem volt közösségi média. Akkoriban a játékos egyértelműen a klub struktúrájának része volt, és a legnagyobb klasszisok is tudták, hogy nem nagyobbak a klubnál.”