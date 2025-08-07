Felkészülés: csúnyán elpáholta a Tottenhamet a Bayern

Már a mérkőzés elején sem igazán volt partnere a Bayern Münchennek a Tottenham Hotspur az Allianz Arenában rendezett felkészülési mérkőzésen. A bajor együttes hamar kézbe vette az irányítást, s a 12. percben már vezetett, mégpedig Harry Kane révén, aki kölcsönjátékaitól eltekintve 2009-től 2023-ig a „sarkantyúsok” játékosa volt. Kane csakhamar ismét beköszönhetett volna volt csapatának, ám tizenegyest hibázott, így az első félidőt „csak” 1–0-s előnnyel zárták hazaiak.

A második játékrészben negyedórányit kellett várni a következő gólra, ekkor Konrad Laimer passzából Kingsley Coman talált a kapuba. Ahogy haladt előre az idő, a Bayern mestere, Vincent Kompany egyre-másra dobta be a fiatalokat, akik közül előbb a 17 éves Lennart Karl, majd a nála is egy esztendővel fiatalabb Wisdom Mike szerzett gólt, így 4–0-s Bayern-sikerrel ért véget a meglehetősen egyoldalúra sikeredett összecsapás.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Bayern München (német)–Tottenham Hotspur (angol) 4–0 (Kane 12., K. Coman 61., Karl 74., Mike 80.)