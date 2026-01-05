A Honvéd és a Videoton is érdeklődik a felcsúti csatár iránt

A Nemzeti Sport értesülései szerint számos csapat érdeklődött az elmúlt hetekben a Puskás Akadémia 25 éves csatára, Nagy Zoárd iránt, aki a nyáron Csákvárról szerződött Felcsútra, de az őszi szezonban kevés lehetőséget kapott, öt meccsen lépett pályára az NB I-ben. Úgy tudjuk, az NB I-ből a a Kazincbarcika, a szlovák élvonalból a Komáromi FC, a román SuperLigából a Csíkszereda, az NB II-ből pedig a Budapest Honvéd, a Fehérvár és a Kecskemét is érdeklődik a támadó iránt.

„Valóban több klub jelezte már, itthonról és külföldről is, hogy szívesen kölcsönvennék Nagy Zoárdot Felcsútról, de jelenleg úgy tűnik, a Puskás Akadémia nem szeretné elengedni a csatárt, számolnak vele a tavaszi szezonban. Meglátjuk, hogy a következő hetekben változik-e a helyzet” – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a csatárt képviselő The Footballers Group részéről Sowunmi Thomas.

A játékosügynök a menedzseriorda másik két ügyfeléről is szót ejtett, miután szurkolói forrásokban megjelent, hogy a DVTK-nak kölcsönadott támadó, Babos Bence a télen visszatérhet Fehérvárra,de ha nem, akkor Demeter Milán kölcsönbe Diósgyőrből a Videotonhoz kerülhet.

„Babos Bence ügyében már megegyeztek a klubok, hogy a tavaszi szezont is Diósgyőrben tölti, ezért is utazhatott el a csapattal a spanyolországi edzőtáborba. Demeter Milán kapcsán pedig minket nem kerestek meg a klubok, hogy kölcsönadnák, ő is Spanyolországban készül a DVTK-val a tavaszi folytatásra” – reagált Sowunmi.