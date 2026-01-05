Nemzeti Sportrádió

A Honvéd és a Videoton is érdeklődik a felcsúti csatár iránt

Vágólapra másolva!
2026.01.05. 10:48
null
Nagy Zoárd a nyáron a másodosztály gólkirályaként érkezett a Puskás Akadémiához, melynél öt meccsen játszott az NB I-ben, gólt még nem szerzett (Fotó: pfla.hu)
Címkék
NB I Videoton FC Fehárvár Puskás Akadémia Nagy Zoárd magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint élénk az érdeklődés a játékospiacon a Puskás Akadémia csatára, Nagy Zoárd iránt – ezzel kapcsolatban a játékos képviselőjét, Sowunmi Thomast kérdeztük, aki másik két ügyfeléről is nyilatkozott.

 

 

A Nemzeti Sport értesülései szerint számos csapat érdeklődött az elmúlt hetekben a Puskás Akadémia 25 éves csatára, Nagy Zoárd iránt, aki a nyáron Csákvárról szerződött Felcsútra, de az őszi szezonban kevés lehetőséget kapott, öt meccsen lépett pályára az NB I-ben. Úgy tudjuk, az NB I-ből a a Kazincbarcika, a szlovák élvonalból a Komáromi FC, a román SuperLigából a Csíkszereda, az NB II-ből pedig a Budapest Honvéd, a Fehérvár és a Kecskemét is érdeklődik a támadó iránt.

Valóban több klub jelezte már, itthonról és külföldről is, hogy szívesen kölcsönvennék Nagy Zoárdot Felcsútról, de jelenleg úgy tűnik, a Puskás Akadémia nem szeretné elengedni a csatárt, számolnak vele a tavaszi szezonban. Meglátjuk, hogy a következő hetekben változik-e a helyzet” – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a csatárt képviselő The Footballers Group részéről Sowunmi Thomas.

A játékosügynök a menedzseriorda másik két ügyfeléről is szót ejtett, miután szurkolói forrásokban megjelent, hogy a DVTK-nak kölcsönadott támadó, Babos Bence a télen visszatérhet Fehérvárra,de ha nem, akkor Demeter Milán kölcsönbe Diósgyőrből a Videotonhoz kerülhet.

Babos Bence ügyében már megegyeztek a klubok, hogy a tavaszi szezont is Diósgyőrben tölti, ezért is utazhatott el a csapattal a spanyolországi edzőtáborba. Demeter Milán kapcsán pedig minket nem kerestek meg a klubok, hogy kölcsönadnák, ő is Spanyolországban készül a DVTK-val a tavaszi folytatásra” – reagált Sowunmi.

Labdarúgó NB I
2 órája

Az MTK és a DVTK is megkezdte a téli átigazolások sorát – körkép

A Kisvárda volt a leggyorsabb, de azóta a fővárosi kék-fehérek már két új játékost is bejelentettek, Diósgyőrből pedig két kölcsönjátékos távozott, egy érkezett.

 

 

 

NB I Videoton FC Fehárvár Puskás Akadémia Nagy Zoárd magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Az MTK és a DVTK is megkezdte a téli átigazolások sorát – körkép

Labdarúgó NB I
2 órája

Varga Barnabás közel kétórás késéssel megérkezett Görögországba – fotó, videó

Labdarúgó NB I
12 órája

Varga Kevin távozott Nyíregyházáról, és a Honvédban folytatja pályafutását

Labdarúgó NB II
14 órája

Olasz klub szállt be a Tóth Alexért folyó versenyfutásba – sajtóhír

Labdarúgó NB I
14 órája

Kölcsönvette az U-válogatott játékost a DVTK, miközben az Újpest fiatalja visszatért klubjához

Labdarúgó NB I
17 órája

Nagy csalódás után újabb remények a Megyeri úton

Labdarúgó NB I
21 órája

A másodosztályból igazolt támadót a Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
2026.01.03. 20:15

Varga Barnabás vasárnap utazhat Athénba – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.01.03. 17:59
Ezek is érdekelhetik