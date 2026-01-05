Nemzeti Sportrádió

A rúdugró Klekner Hanga győzelemmel kezdte az évet

2026.01.05. 10:48
Fotó: Getty Images
atlétika rúdugrás Klekner Hanga
Klekner Hanga győzelemmel kezdte a fedettpályás atlétikai idényt: megnyerte a női rúdugrást a norvégiai Bergenben.

A DSC-SI 26 éves országos csúcstartója 4.40 méterrel végzett az élen a hétvégi Fana stavhoppallán, saját rekordjától 20 centivel maradt el.

„Szuper szervezés volt, a pálya is nagyon jó volt – nyilatkozott a magyar szövetség honlapján Klekner Hanga, aki a 400 és a 420 centis magasságon elsőre, a 430-on másodikra, a 440-en harmadikra jutott át. – Egy edzésnek fogtuk fel, megvolt, hogy mit szeretnénk viszontlátni az eddig gyakoroltakból. A futásban sikerült is, tizenhat lépésből kezd alakulni szépen. Persze még rengeteg munkát kell belerakni, de jó irányba haladunk. A lendülésen is dolgozunk majd, eddig nem azon volt a hangsúly, de majd tizennyolcadikán kezdem a rendes nemzetközi versenyzést Luxembourgban, addig szépen a helyére kerül minden.”

