FIFA: a tanács elé kerülnek Infantino üzleti tervének bizalmas dokumentumai

Az európai szövetség (UEFA) még október 19-én levelet küldött, amelyben választ követelt a tervekkel, valamint a Gianni Infantino elnökségét érintő egyéb, aggályos ügyekkel kapcsolatban.

Mattias Grafström FIFA-főtitkár ezt követően fordult a tanács tagjaihoz, jelezve, hogy betekinthetnek a kulcsfontosságú dokumentumokba. A tagokat arra kérték, hogy amennyiben élni kívánnak a dokumentumok megtekintésének lehetőségével, a következő két hétben jelezzék szándékukat.

A dokumentumokba személyesen, meghatározott feltételek mellett – például titoktartással – lehet betekinteni a FIFA zürichi központjában, a FIFA-tanács legközelebb december 16-án ülésezik.

Infantino július végén közölte, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női, illetve a klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég (FFE) bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, de azóta folyamatosan a bírálatok középpontjában áll. Az európai, az ázsiai (AFC), valamint az észak- és közép-amerikai (CONCACAF) labdarúgó-szövetség közös, nyílt levélben bírálta az 56 éves vezetőt, akitől mások mellett Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke is megvonta a bizalmat augusztusban. Infantinónak ugyanakkor nem minden szövetség fordított hátat: az Arab Labdarúgó-szövetségek Uniója (UAFA) és az afrikai (CAF) konföderáció továbbra is támogatja.

A világszervezet elnökválasztása március 18-án lesz Rabatban, Infantino esetleges kihívóinak november 18-ig kell jelezniük indulási szándékukat. Ramon Vega 55 éves üzletember, korábbi svájci válogatott labdarúgó október elején már jelezte, hogy harcba száll a posztért.