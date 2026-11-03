Jégkorong-vb: a „nagyok” nem akarnak az oroszok ellen játszani

2026.11.03. 19:27
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Oroszország jégkorong IIHF
A sportági nagyhatalomnak számító Svédország, Finnország – utóbb Csehország –, valamint Dánia, Norvégia és Lettország is kinyilvánította, hogy nem lép pályára a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) által visszahelyezett oroszok ellen a jégkorong-világbajnokságokon.

A CAS múlt pénteken kötelezte arra a Nemzetközi Jégkorongszövetséget (IIHF), hogy azonnali hatállyal vegye vissza a sportág nemzetközi körforgásába az ukrajnai háború miatt kizárt oroszokat.

Az ítélet öt vb-t érint: a december 26-án rajtoló kanadai férfi junior, a januári ostravai női ifjúsági, az áprilisi egyesült államokbeli férfi ifjúsági, a májusi németországi férfi elit, valamint az egy év múlva sorra kerülő kanadai női elit tornát. Ebből az ifjúsági női és a felnőtt férfi vb-n lesz magyar érdekeltség.

A svéd, a finn, a dán, a norvég és a lett együttes nem vállalja az ukrajnai háború alatt az oroszok elleni szereplést – írták közleményükben. Az is gondot jelent az IIHF-nek, hogy az aktuális vb-házigazdák közül a kanadai és a cseh kormányzati szervek már jelezték, hogy nem adnának vízumot az orosz válogatottnak nemzet-, illetve közbiztonsági okokra hivatkozva, azaz nem lehetne végrehajtani a sportbírósági ítéletet.

Az IIHF vezető testülete ezen a héten folyamatosan ülésezik, ám döntést még nem tudott hozni.

Ezenkívül már több kiemelt szponzor is bejelentette, hogy nem támogatja tovább az IIHF-t, illetve vannak olyan cégek is, amelyek orosz szereplés esetén nem adnak pénzt.

A CAS döntése után több, az elitben szereplő válogatott szövetsége is csalódottságának adott hangot, a fentebb említett öt ország mellett Németország, Kanada és Csehország is ellenezte azt. Ráadásul a Sportdöntőbíróság határozata után a jövő év végén esedékes U20-as világbajnokságot rendező két finn város Tampere és Turku közül utóbbi jelezte, lemond a házigazda szerepéről, ha az orosz U20-asok ott lesznek a tornán és még tart a háború.

FRISSSÍTÉS, 19.25

Néhány órával a fenti öt ország mellett a korábban az oroszok szereplését csak ellenző Csehország jégkorong-szövetsége (CSLH) is közölte, nem lép pályára az elkövetkezendő világbajnokságokon az orosz válogatott ellen.

„A Cseh Jégkorong-szövetség is csatlakozik azon európai nemzetekhez, amelyek nem lépnek pályára az orosz válogatottak ellen a különböző világbajnokságokon” – jelentette be hivatalos honlapján a CSLH kedden késő délután.

 

Oroszország jégkorong IIHF
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