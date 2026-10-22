Nemzeti Sportrádió

Infantino-ügy: titkolózik az ázsiai elnök, támogatják-e a FIFA-elnök újraválasztását

V. J./MTIV. J./MTI
2026.10.22. 13:09
Gianni Infantino és Szalman bin Ibrahim al-Halifa (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
FIFA Szalman bin Ibrahim al-Halifa AFC Gianni Infantino
Az Ázsiai Labdarúgó Szövetség (AFC) vezetője, Szalman bin Ibrahim al-Halifa nem árulta el, hogy az általa vezetett szervezet támogatja-e vagy ellenzi Gianni Infantinónak, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökének jövő évben esedékes újraválasztását.

Az AFC 47 tagállamának szavazatai döntő jelentőségűek lehetnek, amikor Infantino a márciusi választáson negyedik mandátumáért indul. Míg a FIFA elnöke Európában erős ellenállásba ütközik, Afrikában határozott támogatást élvez, így Ázsia lehet a mérleg nyelve.

„Ami azokat illeti, akik megpróbálnak megosztani minket: ez nem fog sikerülni!” – jelentette ki a bahreini sportvezető az AFC kétnapos tokiói ülésének zárásakor.

A mostani helyzet eltér attól, amely alig több mint két hónapja állt fenn, amikor az AFC – csatlakozva az észak- és közép-amerikai, valamint az európai szövetségekhez – azt állította, hogy Infantino „alapvető bizalomvesztést” idézett elő.

Szalman sejk a mostani nyilatkozata alapján mérsékelte álláspontját, ezzel együtt Ázsia megosztottnak tűnik: a 2022-es világbajnokságnak otthont adó Katar Infantino támogatása mellett foglalt állást, míg Jordánia ellene.

„Senkivel szemben sem vagyunk ellenségesek, és senkit sem támogatunk feltétel nélkül” – tette hozzá al-Halifa. – „Mindig hangot adunk véleményünknek, és arra törekszünk, hogy azt tegyük, ami a labdarúgás számára a legjobb és a helyes. Nem csupán Ázsiában.”

A svájci-olasz Infantino július végén közölte, a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női, illetve a klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, de azóta folyamatosan a bírálatok középpontjában áll. Akkor az Európai (UEFA), az Ázsiai, valamint az Észak- és Közép-Amerikai (CONCACAF) Labdarúgó Szövetség közös, nyílt levélben bírálta az 56 éves vezetőt, akitől mások mellett Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke is megvonta a bizalmat augusztusban. Infantinónak ugyanakkor nem minden szövetség fordított hátat: az Arab Labdarúgó Szövetségek Uniója (UAFA) és az afrikai (CAF) konföderáció továbbra is támogatja.

A világszervezet elnökválasztása március 18-án lesz Rabatban, az esetleges kihívóknak november 18-ig kell jelezniük indulási szándékukat. Ramon Vega 55 éves üzletember, korábbi svájci válogatott labdarúgó október elején már jelezte, hogy harcba száll a posztért, de hivatalos formában még nem adta be pályázatát.

 

FIFA Szalman bin Ibrahim al-Halifa AFC Gianni Infantino
Legfrissebb hírek

Hamis információk közlése miatt kért elnézést a The Times a FIFA-tól

Minden más foci
1 órája

Infantino a Himalája lábánál tárgyalt egy új nemzetközi tornáról

Minden más foci
Tegnap, 14:54

Az UEFA magyarázatot követel az Infantino elnökségét érintő ügyekben

Minden más foci
2026.10.20. 10:32

A FIFA húszezer dolláros büntetést rótt ki a spanyolokra

Spanyol labdarúgás
2026.10.16. 17:12

Gianni Infantino csak a rossz kommunikációért kért bocsánatot a FIFA ülésén

Minden más foci
2026.10.15. 18:58

Szabálymódosítás jöhet a FIFA-nál a Balogun-ügy miatt

Minden más foci
2026.10.15. 11:39

Több mint hatmilliárd dollár szétosztását tervezi a FIFA a következő négy évben

Minden más foci
2026.10.14. 09:51

Infantino 1.72 millió dolláros extra „kifizetést” kapott a vb-vel összefüggésben – sajtóhír

Minden más foci
2026.10.13. 18:31