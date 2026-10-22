Infantino-ügy: titkolózik az ázsiai elnök, támogatják-e a FIFA-elnök újraválasztását

Az AFC 47 tagállamának szavazatai döntő jelentőségűek lehetnek, amikor Infantino a márciusi választáson negyedik mandátumáért indul. Míg a FIFA elnöke Európában erős ellenállásba ütközik, Afrikában határozott támogatást élvez, így Ázsia lehet a mérleg nyelve.

„Ami azokat illeti, akik megpróbálnak megosztani minket: ez nem fog sikerülni!” – jelentette ki a bahreini sportvezető az AFC kétnapos tokiói ülésének zárásakor.

A mostani helyzet eltér attól, amely alig több mint két hónapja állt fenn, amikor az AFC – csatlakozva az észak- és közép-amerikai, valamint az európai szövetségekhez – azt állította, hogy Infantino „alapvető bizalomvesztést” idézett elő.

Szalman sejk a mostani nyilatkozata alapján mérsékelte álláspontját, ezzel együtt Ázsia megosztottnak tűnik: a 2022-es világbajnokságnak otthont adó Katar Infantino támogatása mellett foglalt állást, míg Jordánia ellene.

„Senkivel szemben sem vagyunk ellenségesek, és senkit sem támogatunk feltétel nélkül” – tette hozzá al-Halifa. – „Mindig hangot adunk véleményünknek, és arra törekszünk, hogy azt tegyük, ami a labdarúgás számára a legjobb és a helyes. Nem csupán Ázsiában.”

A svájci-olasz Infantino július végén közölte, a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női, illetve a klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, de azóta folyamatosan a bírálatok középpontjában áll. Akkor az Európai (UEFA), az Ázsiai, valamint az Észak- és Közép-Amerikai (CONCACAF) Labdarúgó Szövetség közös, nyílt levélben bírálta az 56 éves vezetőt, akitől mások mellett Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke is megvonta a bizalmat augusztusban. Infantinónak ugyanakkor nem minden szövetség fordított hátat: az Arab Labdarúgó Szövetségek Uniója (UAFA) és az afrikai (CAF) konföderáció továbbra is támogatja.

A világszervezet elnökválasztása március 18-án lesz Rabatban, az esetleges kihívóknak november 18-ig kell jelezniük indulási szándékukat. Ramon Vega 55 éves üzletember, korábbi svájci válogatott labdarúgó október elején már jelezte, hogy harcba száll a posztért, de hivatalos formában még nem adta be pályázatát.