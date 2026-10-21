Infantino a Himalája lábánál tárgyalt egy új nemzetközi tornáról
A FIFA vizsgálja, hogy elindítson-e egy új, Himalája-kupa elnevezésű tornát, amelyen nagyrészt a hegység térségében található országok válogatottjai vehetnének részt – írja a Maldív-szigeteki Edition hírportál.
Az Edition beszámolója szerint a FIFA elnöke, Gianni Infantino az elmúlt héten Bangladesbe és Bhutánba utazott, hogy a Himalája-kupa elindításáról tárgyaljon. A Hegység szűkebben értelmezett régiójában öt ország található: Bhután, India, Kína, Nepál és Pakisztán. A nepáli City Sport Network úgy tudja, hogy a torna megrendezésébe Bangladest, a Maldív-szigeteket és Srí Lankát is bevonnák – hivatalos döntés azonban nincs még az elindításáról.
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2026.10.15. 11:39