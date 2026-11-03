De Miguel halála miatt a bajnoki és a BL-meccsek elhalasztását kéri a spanyol játékos-szakszervezet

Amint arról hírt adtunk, a hétfőn rendezett Tenerife-Andorra másodosztályú spanyol bajnoki 96. percében 2–2-es állásnál Jesús Owono, a vendégcsapat kapusa a kezdőkörig futva próbálta megszerezni a labdát, de lendületből mellkason rúgta a kanári-szigetekiek csatárát, Jesús de Miguelt. A Tenerife 30 éves támadója az ütközés során olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a sajtóhírek szerint már a mentőben újra kellett éleszteni, kedden reggel azonban a kórház tájékoztatása szerint elhunyt.

A tragédiával kapcsolatban közleményt adott ki a Spanyol Labdarúgók Szakszervezete (AFE), amelyben leszögezték: azt szeretnék, hogy a spanyol csapatoknak a héten sem a hazai bajnoki meccseken, sem az UEFA által szervezett sorozatok spanyolországi mérkőzésein ne kelljen pályára lépniük – írja a Marca.

„Kollégánk, Jesús de Miguel halálával pótolhatatlan veszteség érte a labdarúgás egész családját. Kérésünk az RFEF versenyszabályzata 3. cikkelyének 185.1-es pontján alapszik. Úgy hisszük, vannak pillanatok, amikor a futballnak le kell állnia” – hangzik a kommüniké.

Az RFEF a CD Tenerife játékosának halála után úgy határozott, nem játsszák le a héten esedékes Király-kupa-mérkőzéseket, ám a mára kiírt Atlético Madrid–Bayern München, illetve Villarreal–Paris Saint-Germain mérkőzések elhalasztásáról egyelőre nem esett szó.