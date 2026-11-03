Mégis lehet magyar válogatott Urblík József – sajtóhír

B. A. P.B. A. P.
2026.11.03. 10:05
null
Urblík József (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
FIFA magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott MLSZ Urblík József Magyar Labdarúgó-szövetség
A FIFA szabályzatának szeptemberi kiegészítése értelmében lehet, hogy Urblík József a korábbi hírekkel ellentétben mégis lehet magyar válogatott.

Marco Rossi kedd délután keretet hirdet a magyar labdarúgó-válogatott novemberi NL-találkozóira, így újra felvetődött Urblík József országváltása.

„A FIFA jelenlegi szabályzata szerint Urblík József nem lehet magyar válogatott. Ha egy játékos 21 éves kora után pályára lép egy adott ország U21-es együttesében, úgy azt követően már nem képviselhet más országot. Emiatt kizárt, hogy ő a magyar labdarúgó-válogatottban pályára tudjon lépni a jövőben” – mondta Urblík József szeptemberi kimaradásáról Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke az M4 Sportnak.

Azonban most úgy tűnik, mégis lehet magyar válogatott az NB I jelenlegi idényében 12 meccsek öt gólt és négy gólpasszt jegyző középpályás. Az M4 Sport kiemeli, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabályzata több kategóriára bontja le egy játékos országváltási lehetőségét. A korábban idézett részletnek valóban nem felel meg Urblík, aki elmúlt 21 éves, amikor játszott a szlovák U21-es válogatottban. Ugyanakkor, amikor pályára lépett szülőhazája korosztályos válogatottjában még nem rendelkezett más országbeli állampolgársággal. A Vasas játékosa 2018-ban játszott utoljára szlovák U-válogatottban és 2023-ban vette fel a magyar állampolgárságot.

Magyar válogatott
2026.09.17. 16:05

„Kizárt, hogy Urblík József pályára lépjen a magyar válogatottban” – itt a magyarázat!

„Ha egy játékos 21 éves kora után pályára lép egy adott ország U21-es együttesében, úgy azt követően már nem képviselhet más országot...”

A FIFA Marco Rossi legutóbbi kerethirdetése óta szeptemberben kiadott egy kiegészítést. Eszerint az „életkori korlátozás csak azokra a játékosokra vonatkozik, akik az adott szabály életbe lépését követően, vagyis 2020. szeptember 18-a után szerepeltek hazájuk utánpótlásválogatottjában”– idézi az M4 Sport.

Mivel Urblík 2018 óta nem játszott mérkőzést szlovák színekben, így feltételezhető, hogy ez a korlátozás nem vonatkozik a 30 éves játékosra. Az ügyben megszólalt a Magyar Labdarúgó-szövetséget az ügy kapcsán. 

„A Magyar Labdarúgó Szövetség az Urblik József esetleges magyar válogatottban való szereplésével kapcsolatos dokumentumokat megküldte a FIFA részére és jelenleg a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség válaszára vár”  – írta az M4 Sport megkeresésére az MLSZ.

Így tehát lehetséges, hogy Urblík József pályára léphet a magyar válogatottban. 

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, B-CSOPORT
5. forduló
November 14., szombat
18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló
November 17., kedd
20.45: Magyarország–Észak-Írország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Ukrajna–Grúzia

 

 

FIFA magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott MLSZ Urblík József Magyar Labdarúgó-szövetség
Legfrissebb hírek

Szavazás: melyik volt a magyar futball elmúlt évtizedeinek legemlékezetesebb öngólja?

Labdarúgó NB I
2 órája

Kerethirdetés előtt – kik indulnak harcba az A-ligáért?

Magyar válogatott
5 órája

Ki marad a végén? – Borbola Bence jegyzete

Magyar válogatott
12 órája

A jövő évi központi költségvetésben azonos szinten marad az MLSZ és a Hungaroring támogatása

Magyar válogatott
2026.10.31. 15:44

Zombori Sándor bombagólját Bolíviában is emlegethetik a mai napig

Magyar válogatott
2026.10.31. 07:02

Az ETO fellebbez, és arányosabb büntetést kér februárig eltiltott ifjú tehetségének

Labdarúgó NB I
2026.10.30. 14:10

A Bournemouth vezetőedzője megerősítette, súlyos Tóth Alex sérülése

Légiósok
2026.10.30. 11:11

Két NB I-es párharc a nyolcaddöntőben, a Ferencváros ismét harmadosztályú csapatot kapott a kupában

Labdarúgó NB I
2026.10.29. 21:23