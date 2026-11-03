Mégis lehet magyar válogatott Urblík József – sajtóhír
Marco Rossi kedd délután keretet hirdet a magyar labdarúgó-válogatott novemberi NL-találkozóira, így újra felvetődött Urblík József országváltása.
„A FIFA jelenlegi szabályzata szerint Urblík József nem lehet magyar válogatott. Ha egy játékos 21 éves kora után pályára lép egy adott ország U21-es együttesében, úgy azt követően már nem képviselhet más országot. Emiatt kizárt, hogy ő a magyar labdarúgó-válogatottban pályára tudjon lépni a jövőben” – mondta Urblík József szeptemberi kimaradásáról Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke az M4 Sportnak.
Azonban most úgy tűnik, mégis lehet magyar válogatott az NB I jelenlegi idényében 12 meccsek öt gólt és négy gólpasszt jegyző középpályás. Az M4 Sport kiemeli, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabályzata több kategóriára bontja le egy játékos országváltási lehetőségét. A korábban idézett részletnek valóban nem felel meg Urblík, aki elmúlt 21 éves, amikor játszott a szlovák U21-es válogatottban. Ugyanakkor, amikor pályára lépett szülőhazája korosztályos válogatottjában még nem rendelkezett más országbeli állampolgársággal. A Vasas játékosa 2018-ban játszott utoljára szlovák U-válogatottban és 2023-ban vette fel a magyar állampolgárságot.
A FIFA Marco Rossi legutóbbi kerethirdetése óta szeptemberben kiadott egy kiegészítést. Eszerint az „életkori korlátozás csak azokra a játékosokra vonatkozik, akik az adott szabály életbe lépését követően, vagyis 2020. szeptember 18-a után szerepeltek hazájuk utánpótlásválogatottjában”– idézi az M4 Sport.
Mivel Urblík 2018 óta nem játszott mérkőzést szlovák színekben, így feltételezhető, hogy ez a korlátozás nem vonatkozik a 30 éves játékosra. Az ügyben megszólalt a Magyar Labdarúgó-szövetséget az ügy kapcsán.
„A Magyar Labdarúgó Szövetség az Urblik József esetleges magyar válogatottban való szereplésével kapcsolatos dokumentumokat megküldte a FIFA részére és jelenleg a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség válaszára vár” – írta az M4 Sport megkeresésére az MLSZ.
Így tehát lehetséges, hogy Urblík József pályára léphet a magyar válogatottban.
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