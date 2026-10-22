Az Egyesült Államok lesz az első női klub-vb házigazdája

Sarai Bareman, a FIFA illetékes részlegének vezetője indoklásként elmondta, hogy az Egyesült Államok tavaly nagy sikerrel rendezett a férfiaknál klubvilágbajnokságot, idén világbajnokságot, míg a női szakágban meghatározó szerepet tölt be. Mindez a rendezést tekintve „az országot kiemelkedő opcióvá” tette, ráadásként a sportinfrastruktúrát illetően is kiemelkedőek a lehetőségei.

A szervezet tavaly decemberben döntött arról, hogy 2028. január 5. és 30. között megrendezi az első női klubvilágbajnokságot, amelyen hat térség összesen 19 együttese vesz részt. Európát hat, az ázsiai, az afrikai, a dél-amerikai, valamint az észak-, közép- és latin-amerikai térséget három-három, míg Óceániát egy csapat képviseli majd. Ezek közül hét hely már elkelt: az angol Arsenal, a spanyol Barcelona, a mexikói Club América, az amerikai Gotham FC, a brazil Corinthians, a marokkói AS FAR, a kínai Vuhan Csiangta és az észak-koreai Negojang szereplése már biztos.