Háborús veszély miatt elhalasztották Ázsia legnagyobb futballtornáját

Az AFC a térségben zajló fegyveres konfliktusokra hivatkozva, azok mielőbbi befejezésében reménykedve halasztotta el a tornát.

A legfontosabb ok természetesen az, hogy a harcok emberi életeket veszélyeztetnek, de nem elhanyagolható hátráltató tényező a hadviselés keltette logisztikai felfordulás sem.

A 19. Ázsia-kupa eredetileg 2027. január 7. és február 5. között pergett volna le, az új időpont: 2027. december 23.–2028. január 21.

A házigazda Szaúd-Arábia lesz, amelyet a közel-keleti forrongásban igen aktív, Irán-barát jemeni hútik előszeretettel vesznek célba rakétákkal és drónokkal; például a rijádi nemzetközi repülőtér elleni októberi támadásnak 12 halálos áldozata és több mint 300 sebesültje volt.

A szaúdiak jelezték: az eredeti időpontban is készen álltak volna a rendezésre, és tovább dolgoznak azon, hogy az új időpontban is tökéletes házigazdák legyenek.

A háromszoros Ázsia-bajnok Szaúd-Arábia először látja vendégül a tornát. A legutóbbi kiírás az akkori házigazdának kedvezett: 2023-ban Katar győzött.

Mint ismert, Szaúd-Arábia 2034-ben még nagyobbat léphet előre a nemzetközi futballhierarchiában: világbajnokság házigazdája lesz.