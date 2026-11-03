Háborús veszély miatt elhalasztották Ázsia legnagyobb futballtornáját

K. Zs.K. Zs.
2026.11.03. 14:43
Lelátói életkép Szaúd-Arábiából: munkában az Al-Hilal drukkerei (Fotó: Getty Images)
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Ázsia-kupa AFC ázsiai foci
Az eredeti tervekkel ellentétben nem a jövő év elején, hanem 2027. decemberi kezdettel rendezik meg a kontinens legnagyobb válogatott tornáját, a következő Ázsia-kupát – adta hírül kedden az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC).

Az AFC a térségben zajló fegyveres konfliktusokra hivatkozva, azok mielőbbi befejezésében reménykedve halasztotta el a tornát.

A legfontosabb ok természetesen az, hogy a harcok emberi életeket veszélyeztetnek, de nem elhanyagolható hátráltató tényező a hadviselés keltette logisztikai felfordulás sem.

A 19. Ázsia-kupa eredetileg 2027. január 7. és február 5. között pergett volna le, az új időpont: 2027. december 23.–2028. január 21.

A házigazda Szaúd-Arábia lesz, amelyet a közel-keleti forrongásban igen aktív, Irán-barát jemeni hútik előszeretettel vesznek célba rakétákkal és drónokkal; például a rijádi nemzetközi repülőtér elleni októberi támadásnak 12 halálos áldozata és több mint 300 sebesültje volt.

A szaúdiak jelezték: az eredeti időpontban is készen álltak volna a rendezésre, és tovább dolgoznak azon, hogy az új időpontban is tökéletes házigazdák legyenek.

A háromszoros Ázsia-bajnok Szaúd-Arábia először látja vendégül a tornát. A legutóbbi kiírás az akkori házigazdának kedvezett: 2023-ban Katar győzött.

Mint ismert, Szaúd-Arábia 2034-ben még nagyobbat léphet előre a nemzetközi futballhierarchiában: világbajnokság házigazdája lesz.

 

Ázsia-kupa AFC ázsiai foci
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