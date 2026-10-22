Nemzeti Sportrádió

Hamis információk közlése miatt kért elnézést a The Times a FIFA-tól

B. A. P.B. A. P.
2026.10.22. 13:52
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A Times elnézést kért Gianni Infantinótól (Fotó: Getty Images)
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FIFA Nemzetközi Labdarúgó-szövetség The Times Gianni Infantino
A The Times elnézést kért a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségtől amiért téves információt hozott nyilvánosságra a szervezetről és annak elnökéről, GIanni Infantinról.

A The Times október 13-án írt a FIFA-ról és annak elnökéről Gianni Infantinóról. A cikkben azt állították, hogy a FIFA elnöke egy nem nyilvánosságra hozott „második fizetést” vett fel.

A Times azonban most ennek a cikknek a kapcsán tett közzé helyesbítést és bocsánatkérést. „A szabályozás nem írja elő a FIFA számára, hogy Infantino úr által kapott költségtérítéseket és visszatérítéseket feltüntesse éves jelentésében, mivel azok a svájci beszámolási követelmények szerint nem minősülnek „javadalmazásnak”. Elfogadjuk továbbá, hogy Infantino úr nem vásárolt ingatlant Miamiban – ahogyan azt mi állítottuk – feltételezett alulértékelés mellett, és sem ő, sem családja nem a Shadi LLC jogi vagy tényleges tulajdonosa, és nincs befolyásuk a társaságra, ahogyan azt mi sugalltuk. Örömmel tesszük ezeket a helyesbítéseket, és elnézést kérünk Infantino úrtól és a FIFA-tól a hibákért”– írja a Times

A FIFA az X-oldalán reagált a bocsánatkérésre: „Nyilvánvaló, hogy egyesek összehangolt és folyamatos erőfeszítéseket tesznek a FIFA és elnöke lejáratására. A FIFA tudomásul veszi a The Times által ma közzétett bocsánatkérést, amely egy pontatlan és káros jellegű riportot követett. Ahogyan a FIFA augusztusban kijelentette, nyilvánvaló, hogy egyesek összehangolt és folyamatos erőfeszítéseket tesznek a FIFA és elnöke lejáratására. A FIFA sürgeti a médiát, hogy felelősségteljesen járjon el, és gondosan ellenőrizze minden forrását, hogy megakadályozza a hamis és rágalmazó információk közzétételét és az azt követő terjesztését. A FIFA üdvözli a jogos ellenőrzést. Az ellenőrzés azonban nem jelent felhatalmazást a hamis vádak felnagyítására. Amennyiben a tudósítás pontatlan, félrevezető vagy – mint ebben az esetben – teljesen hamis, a FIFA továbbra is közvetlenül és határozottan fellép ellene.”

FIFA Nemzetközi Labdarúgó-szövetség The Times Gianni Infantino
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