Sallaiék korai gólokkal győzték le a Stuttgartot, egymás után másodszor nyertek a BL-ben

Galatasaray–VfB Stuttgart 2–0

Jórészt kellemes emlékei lehettek Sallai Rolandnak a Stuttgart elleni mérkőzésekről. A Galatasaray magyar válogatott futballistája a Freiburg játékosaként kilenc alkalommal lépett pályára a németek ellen, hat győzelem mellett két vereség volt a mérlege, a 2020 szeptemberében rendezett bajnoki mérkőzés pedig kimondottan jól sikerült számára: egy-egy góllal és gólpasszal vette ki a részét az idegenbeli, 3–2-es győzelemből.

Igaz, akkor jobbszélsőként játszott, nem jobbhátvédként, de a lényeg, hogy a Galatasarayban is alapember, és nemzetközi kupamérkőzéseken edződik a soron következő, kulcsfontosságú Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt. Kedden is jól ment neki a játék, olyannyira, hogy fontos szerepet vállalt a hazaiak első gólja előtt. A 29 éves magyar válogatott szélső a jobb oldalról középre gurított, és bár a védők megpróbáltak felszabadítani, a labda Alekszej Batrakovhoz került, aki a bal felső sarokba lőtt. A 21 éves orosz középpályás a nyáron érkezett a Lokomotiv Moszkvától, és egyelőre remek igazolásnak bizonyul. Pár perccel később Dávinson Sánchez remek kiugratása után duplázott, és sorozatban a harmadik BL-mérkőzésén volt eredményes, hiszen a Barcelona (1–4) és a Lille (4–2) ellen ugyancsak betalált.

A 62. percben Sallai Roland sárga lapot kapott, amiért keményen odalépett Jamie Lewelingnek. Az előző körben, a Lille ellen is kapott egyet, de egyelőre nem kell aggódnia, mert csak a negyedik figyelmeztetés után jár egy mérkőzésre szóló eltiltás.

Sallai Roland 68 percet kapott a Stuttgart ellen (Fotó: Getty Images)

Pár perccel később aztán lecserélték a magyar válogatott futballistát, aki kicsit húzta a lábát, de remélhetőleg nincs nagy baj, és számíthat rá Marco Rossi a Grúzia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-találkozókon.

A Stuttgart erejéből csak egy lesgólra futotta, pedig a vendégek próbálkoztak becsülettel. A rend kedvéért tegyük hozzá, hogy az elején, még 0–0-nál Jamie Leweling lövése mindkét kapufát érintette, mielőtt visszapattant a labda a mezőnybe, a hajrában pedig Ugurcan Cakir kapusnak volt egy nagy védése. A németek ezzel elszenvedték az első vereségüket a mostani kiírásban. A Galatasaray két vereséggel kezdett, azóta viszont két találkozót nyert, és magabiztosan várhatja a folytatást. Az isztambuliak november végén az Aston Villát fogadják, majd decemberben a Vitális Milánt és Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén otthonába látogatnak majd.

Sahtar Doneck–Sporting CP 0–1

A Sporting a Galatasaray és a Lens legyőzése (3–1 és 2–0) után meglepetésre a LASK-kal szemben alulmaradt (2–3), míg a Sahtar a PSV elleni döntetlennel (1–1) kezdett, majd az AEK Athént legyőzte (3–1), az Internazionalétól viszont kikapott (0–1). A portugáloknak most kellett begyűjteniük a három pontot, hiszen az utolsó négy fordulóban irtózatosan nehéz a sorsolásuk (Roma, Manchester United, Barcelona, Manchester City), nem biztos, hogy sok babér terem majd nekik. Az ukrán csapat ilyen szempontból kevésbé volt eredménykényszerben, mert a Real Madrid elleni záró mérkőzés előtt a Fenerbahce, Slovan, RB Leipzig hármas nem a verhetetlen kategóriába tartozik.

A londoni Stamford Bridge adott otthont a két csapat összecsapásának, ahol nem sok helyzetet dolgoztak ki a felek az első félidőben. A második játékrész viszont rögtön nagy (vendég)lehetőséggel kezdődött, Issa Doumbia lőtt a bal alsó mellé. Majd az olasz középpályás már eredményes is volt, az ellenféltől elé pattanó labdát estében lőtte a kapuba szűk negyedórával a szünet után. A folytatásban is a lisszaboniak voltak veszélyesebbek, többek között Luis Suárez növelhette volna az előnyt. Azért az ukránok sem mondtak le a pontszerzésről, s a hajrá elején Alisson Santana eltalálta a bal kapufát, Kaua Elias pedig a bal alsó mellé tekert. A Sporting végül megőrizte előnyét, így kilenc pontjával a továbbjutás küszöbén áll.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Batrakov 12., 15.)

Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) 0–1 (Doumbia 59.)