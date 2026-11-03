A Ferencváros szoros meccsen nyert az Esztergom ellen a női kézilabda NB I-ben

A Bajnokok Ligája csoportkörében egyedüliként százszázalékos fővárosiak a meccs harmadánál öt góllal vezettek, ám a szünetben csak egy találat volt az előnyük, a 35. percben pedig már a vendégek álltak jobban. Öt perccel a vége előtt még döntetlen volt, de a szezon végén távozó Jesper Jensen vezetőedző időkérése után két góllal, illetve Böde-Bíró Blanka két védésével eldöntötte a mérkőzést a Ferencváros, pedig ellenfelének végül hattal több kapura lövése volt.

Klujber Katrin tíz, Simon Petra hat góllal, Anna Kristensen 14, Böde-Bíró hét védéssel vette ki részét a mindössze 11 mezőnyjátékost nevező FTC sikeréből. A túloldalon Faragó Lea hétszer talált be, Bukovszky Anna 12 védéssel zárt.