A Ferencváros szoros meccsen nyert az Esztergom ellen a női kézilabda NB I-ben

A Bajnokok Ligája csoportkörében egyedüliként százszázalékos fővárosiak a meccs harmadánál öt góllal vezettek, ám a szünetben csak egy találat volt az előnyük, a 35. percben pedig már a vendégek álltak jobban. Öt perccel a vége előtt még döntetlen volt, de a szezon végén távozó Jesper Jensen vezetőedző időkérése után két góllal, illetve Böde-Bíró Blanka két védésével eldöntötte a mérkőzést a Ferencváros, pedig ellenfelének végül hattal több kapura lövése volt.
Klujber Katrin tíz, Simon Petra hat góllal, Anna Kristensen 14, Böde-Bíró hét védéssel vette ki részét a mindössze 11 mezőnyjátékost nevező FTC sikeréből. A túloldalon Faragó Lea hétszer talált be, Bukovszky Anna 12 védéssel zárt.
KÉZILABDA
NŐI NB I, 8. FORDULÓ
FTC-Toyota Kovács–Mol Esztergom 34–32 (17–16)
Elek Gyula Aréna, 1000 néző. V: Bíró Á., Kiss O.
FTC: A. KRISTENSEN – Malestein 2, SIMON P. 6, Tranborg 1, Lysa Tchaptchet 2, Vogel 3, Hársfalvi 2. Csere: BÖDE-BÍRÓ (kapus), KLUJBER 10 (6), BORDÁS R. 3, Omoregie, MÖLLER 4, Márton G. 1. Edző: Jesper Jensen
ESZTERGOM: BUKOVSZKY – Kovács Anett 2, Ballai B. 2, Kisfaludy 1, Horváth F. 2, FARAGÓ LEA 7 (2), Ballai A. 1. Csere: Parák (kapus), SZÖLLŐSI-ZÁCSIK 4, Jacques, SZMOLEK 4, FEHÉR L. 3, Faragó Luca 1, Vártok T. 1, Agócs 1, Varga Emília 3 (1). Edző: Elek Gábor
Az eredmény alakulása. 12. perc: 4–5. 20. p.: 11–7. 26. p.: 15–13. 35. p.: 19–20. 43. p.: 24–25. 57. p.: 33–31
Kiállítások: 6, ill. 14 perc
Hétméteresek: 7/6, ill. 4/3
MESTERMÉRLEG
Jesper Jensen: – Örülök a győzelemnek, mert fordított eredmény is születhetett volna... Jól kezdtünk, de nem tudtuk megtörni az ellenfelet, így nehéz dolgunk volt. Nehéz sorozat előtt állunk.
Elek Gábor: – Az elmúlt hétvége mindkét csapatnak meghatározó volt, az elején kevés ellenállást is tudtunk kifejteni, de később beleálltunk a mérkőzésbe. A végjátékot a tapasztalat döntötte el.