A jövőben páros években rendezik meg az Ázsia-kupát

A változtatással az AFC igazodni kíván a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) folyamatosan alakuló versenynaptárához. A módosítást egyhangúlag fogadták el a tokiói rendkívüli kongresszuson. A 2032-től négyévente megrendezendő tornát legközelebb 2027 januárja és februárja között rendezik meg Szaúd-Arábiában, utána viszont csak öt esztendő múlva lesz a következő.

Az AFC megerősítette továbbá, hogy a vezetői tisztségekre vonatkozó választásokat szintén jövőre tartják meg, de az új szabályozás értelmében a megválasztott tisztségviselők csak 2028. január 1-jén lépnek hivatalba, mandátumuk négy évre szól majd.