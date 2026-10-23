Nemzeti Sportrádió

A jövőben páros években rendezik meg az Ázsia-kupát

2026.10.23. 15:00
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Fotó: Getty Images
Címkék
Ázsia-kupa AFC Ázsiai Labdarúgó-szövetség
Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) pénteki alapszabály-módosításának részeként a vezetők úgy döntöttek, hogy 2032-től az Ázsia-kupát páros években rendezik meg.

A változtatással az AFC igazodni kíván a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) folyamatosan alakuló versenynaptárához. A módosítást egyhangúlag fogadták el a tokiói rendkívüli kongresszuson. A 2032-től négyévente megrendezendő tornát legközelebb 2027 januárja és februárja között rendezik meg Szaúd-Arábiában, utána viszont csak öt esztendő múlva lesz a következő.

Az AFC megerősítette továbbá, hogy a vezetői tisztségekre vonatkozó választásokat szintén jövőre tartják meg, de az új szabályozás értelmében a megválasztott tisztségviselők csak 2028. január 1-jén lépnek hivatalba, mandátumuk négy évre szól majd.

 

Ázsia-kupa AFC Ázsiai Labdarúgó-szövetség
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