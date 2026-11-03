Gyűlölet, nem múló lelki teher, súlyos eltiltás, börtön – mi vár a tragikus ütközés másik szereplőjére?

Mint megírtuk: a spanyol labdarúgó-bajnokság másodosztályában hétfőn lejátszott Tenerife–FC Andorra mérkőzés 97. percében a kapujából felelőtlen vehemenciával kifutó kapus, Jesús Owono olyan erővel térdelte mellkason Jesús de Miguelt, hogy a hazaiak csatárának megállt a szíve. Bár a 30 éves játékost újraélesztették, az életét nem tudták megmenteni: kedd reggel a kórházban meghalt.

Az Egyenlítői-Guineában született, de Spanyolországban felnőtt Owonónak mostantól együtt kell élnie ezzel a számára is megrázó élménnyel, talán ez a legsúlyosabb büntetése. A lehetséges hivatalos szankciókat elemző Marca szerint első lépésben eltiltás vár rá: mivel piros lapot kapott, és cselekedete súlyos következményekkel járt, a fegyelmi szabályzat szerint a 4–12 mérkőzéses tartományban vélhetően a legsúlyosabb eltiltás vár rá (halálesetre nincs speciális szankció – emlékeztet a spanyol sportlap).

A következő kérdés, hogy megállhat-e Owonóval szemben a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja. A Marca szerint ez sem zárható ki, ám ahhoz bizonyítani kellene, hogy a kapus büntetőjogi szempontból is értelmezhető gondatlanságot megvalósítva cselekedett. Meg kell vizsgálni, hogy „megsértette-e a sporttevékenység során elvárt gondossági kötelezettséget; hogy a következmény előrelátható és elkerülhető volt-e; és hogy jogilag is alátámasztható-e a szükséges ok-okozati összefüggés a viselkedése és a haláleset között”.

A Marca felhívja a figyelmet arra, hogy a spanyol büntetőtörvénykönyv különbséget tesz a súlyos gondatlanságból elkövetett és a figyelmetlenségből, hanyagságból elkövetett emberölés között; az előbbi esetben a jogszabály egytől négy évig terjedő börtönbüntetést ír elő, az utóbbi esetben háromtól tizennyolc hónapig terjedhet a büntetés.

FRISSÍTÉS

Kedd kora délutáni spanyolországi hírek szerint a rendőrségi vizsgálat megindult – ez nem is történhetett másként, hiszen Jesús de Miguel nem természetes halált halt. Ugyanakkor a Mundo Deportivo idézi José Luis Sánchez-Jáureguit, Santa Cruz de Tenerife főügyészét, aki szerint „nagyon nehéz” büntetőeljárást indítani egy játék közben történt ütközés miatt; mindenképpen tanácsos megvárni a sportfegyelmi vizsgálat eredményét.