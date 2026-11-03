Négy helyzetet is kihagyott az Aston Villa Yamal gólja óta

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) 1–0 – élőben az NSO-n!
Barcelona, Camp Nou. V: Massa (olasz)
Barcelona: Joan Garcií – Farinas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo – Rodri, Pedri – Yamal, Fermín López, Gordon – Raphinha. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
A kispadon: Livakovic (k.), Szczesny (k.), A. Baldé, Alex Campos, Guillem Víctor, Bernal, F. de Jong, Gavi, Goren, Abdelkarim, Adeyemi, Gabriel Jesus
Aston Villa: Z. Szuzuki – Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen – B. Kamara, Joao Gomes – McGinn, Manzambi, Buendía – Nicolas Jackson. Vezetőedző: Unai Emery
A kispadon: Bizot (k.), James Wright (k.), Harwood-Bellis, Mings, Alysson, Barkley, Garnacho, Goretzka, Hemmings, I. Mbaye, T. Abraham
Gólszerző: Yamal (7.)
Cikkünk folyamatosan frissül.