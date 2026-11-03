A Tenerife közölte, elhunyt a brutális ütközést szenvedő játékosa

A Tenerife keddi közleménye:

„Mély fájdalommal, összeszorult torokkal és a történteket még mindig fel sem fogva közöljük, hogy a CD Tenerife játékosa, Jesús de Miguel Alameda 2026. november 3-án, kedden, reggel 8 órakor elhunyt.

Nincsenek vigasztaló szavak, semmi sem enyhítheti ezt a mérhetetlen fájdalmat. Együtt érzünk a gyászoló családdal, szeretteivel és a Tenerife teljes közösségével, amely ma ezt a kegyetlen veszteséget gyászolja.

Jesús de Miguel családja köszönetet mond mindazoknak, akik támogatásukról biztosítják őket, és egyúttal arra kér mindenkit, hogy ezekben a rettenetes órákban tartsák tiszteletben a magánéletüket.”

De Miguel 2015-ben, a Leganés második csapatában mutatkozott be. Pályafutása során további nyolc spanyol klubban is megfordult, tavaly pedig a Teneriféhez szerződött.

A felnőttek között 205 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 54 gólt és 20 előkészítést jegyzett.