A Tenerife közölte, elhunyt a brutális ütközést szenvedő játékosa
A tragédia előzménye egy ütközés volt a Tenerife és az Andorra mérkőzésének hajrájában. A 2–2-es döntetlenre álló találkozó ráadásában a hazaiak csatára, Jesús de Miguel egy előrevágott labdára rajtolt rá, ám a rossz ütemben érkező Jesús Owono kapus a térdével mellkason találta.
Az ütközés következtében a támadó eszméletét vesztette, megállt a szíve, a pályán kellett újraéleszteni. Bár a mentősöknek sikerült stabilizálniuk az állapotát, és kórházba szállították, életét nem sikerült megmenteni.
A Tenerife keddi közleménye:
„Mély fájdalommal, összeszorult torokkal és a történteket még mindig fel sem fogva közöljük, hogy a CD Tenerife játékosa, Jesús de Miguel Alameda 2026. november 3-án, kedden, reggel 8 órakor elhunyt.
Nincsenek vigasztaló szavak, semmi sem enyhítheti ezt a mérhetetlen fájdalmat. Együtt érzünk a gyászoló családdal, szeretteivel és a Tenerife teljes közösségével, amely ma ezt a kegyetlen veszteséget gyászolja.
Jesús de Miguel családja köszönetet mond mindazoknak, akik támogatásukról biztosítják őket, és egyúttal arra kér mindenkit, hogy ezekben a rettenetes órákban tartsák tiszteletben a magánéletüket.”
De Miguel 2015-ben, a Leganés második csapatában mutatkozott be. Pályafutása során további nyolc spanyol klubban is megfordult, tavaly pedig a Teneriféhez szerződött.
A felnőttek között 205 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 54 gólt és 20 előkészítést jegyzett.