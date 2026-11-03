A Tenerife közölte, elhunyt a brutális ütközést szenvedő játékosa

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.11.03. 10:05
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Tenerife Jesús de Miguel gyász Andorra
Megrázó hírről számolt be a spanyol másodosztályú Tenerife labdarúgócsapata: hajnalban elhunyt 30 éves játékosa, Jesús de Miguel, aki a hétfő esti bajnokin brutálisan ütközött az Andorra kapusával.

A tragédia előzménye egy ütközés volt a Tenerife és az Andorra mérkőzésének hajrájában. A 2–2-es döntetlenre álló találkozó ráadásában a hazaiak csatára, Jesús de Miguel egy előrevágott labdára rajtolt rá, ám a rossz ütemben érkező Jesús Owono kapus a térdével mellkason találta.

Az ütközés következtében a támadó eszméletét vesztette, megállt a szíve, a pályán kellett újraéleszteni. Bár a mentősöknek sikerült stabilizálniuk az állapotát, és kórházba szállították, életét nem sikerült megmenteni.

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Jesús de Miguelt újraélesztették, a tenerifei kórház intenzív osztályán ápolják.

A Tenerife keddi közleménye:

„Mély fájdalommal, összeszorult torokkal és a történteket még mindig fel sem fogva közöljük, hogy a CD Tenerife játékosa, Jesús de Miguel Alameda 2026. november 3-án, kedden, reggel 8 órakor elhunyt.

Nincsenek vigasztaló szavak, semmi sem enyhítheti ezt a mérhetetlen fájdalmat. Együtt érzünk a gyászoló családdal, szeretteivel és a Tenerife teljes közösségével, amely ma ezt a kegyetlen veszteséget gyászolja.

Jesús de Miguel családja köszönetet mond mindazoknak, akik támogatásukról biztosítják őket, és egyúttal arra kér mindenkit, hogy ezekben a rettenetes órákban tartsák tiszteletben a magánéletüket.”

De Miguel 2015-ben, a Leganés második csapatában mutatkozott be. Pályafutása során további nyolc spanyol klubban is megfordult, tavaly pedig a Teneriféhez szerződött.

A felnőttek között 205 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 54 gólt és 20 előkészítést jegyzett.

Tenerife Jesús de Miguel gyász Andorra
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