Csányi is képbe került az UEFA-nál mint Infantino lehetséges ellenfele – sajtóhír

Mint ismert, Gianni Infantino – a vb-t és az azt követő botrányok után némileg visszaerősödve – már bejelentette indulását a 2027. március 18-ra kitűzött szavazáson, s a jelölteknek november 18-ig kell benyújtania a vonatkozó dokumentációt.

A francia lap információi szerint az UEFA és szövetségesei ellenjelölttel készülnek, s a lehetséges jelöltek között név szerint megemlítve szerepel Csányi Sándor MLSZ-elnök, illetve a román szövetséget (FRF) irányító Razvan Burleanu is.

„Milliárdosként saját forrásból finanszírozhatná esetleges kampányát. Kollégái tisztelik és nagyra becsülik, ráadásul Európa határain túl is vannak kapcsolatai – ami elengedhetetlen előny” – jegyzi meg Csányit illetően a L'Équipe. A román szövetség elnökét eközben ambiciózusként írja le a francia lap, derül ki a román ProSport üggyel foglalkozó cikkéből.

A Csakfoci ezzel kapcsolatban megkereste az MLSZ-t, amely közölte, hogy „semmilyen olyan információ birtokában nincs, mint amelyek a francia és a román lapokban megjelentek”.

Csányi Sándor 2010 óta áll az MLSZ élén, s előbb 2018-ban, majd 2023-ban is FIFA-alelnöknek választották meg. A magyar üzletember 2015-ben az UEFA Végrehajtó Bizottságának is tagja és alelnöke lett, 2019 és 2023 között UEFA-alelnökként is tevékenykedett, 2025 óta pedig a kincstárnoki tisztséget látja el az európai szövetség vezérkarában.