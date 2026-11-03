Kevés helyzet az első félidőben – Atlético–Bayern 0–0

2026.11.03. 21:47
Davies (balra) és Pubill harca a labdáért (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Atlético Madrid
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában az Atlético Madrid a Bayern Münchent fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
ATLÉTICO MADRID (spanyol)–BAYERN MÜNCHEN (német) 0–0 – élőben az NSO-n!
Madrid, Metropolitano Stadion, 21 óra (Tv: Sport 1). Vezeti: Letexier (francia)
ATLÉTICO MADRID: Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo – Giu. Simeone, M. Llorente, Barrios, Baena – J. Álvarez, Sörloth. Vezetőedző: Diego Simeone
BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Bischof – Karl, Olise, A. Davies – Kane. Megbízott vezetőedző: Aaron Danks

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Bayern München Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Bajnokok Ligája-alapszakasz Atlético Madrid
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