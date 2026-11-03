BL-alapszakasz: Gulácsi Péter egymás után kapja a gólokat

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+) 0–4 – ÉLŐ

Villarreal. V: Zwayer (német)

Villarreal: Gulácsi – Freeman, Mourino, Veiga, C. Romero – Comesana, Macia, Gueye, Buchanan – N. Pépé, A. Pérez. Vezetőedző: Inigo Pérez

PSG: Szafonov – Hakimi, Zabarnij, Pacho, L. Hernández – J. Neves, Vitinha, F. Ruiz – Akliouche, Mayulu D. Doué. Vezetőedző: Luis Enrique

G: Neves (9.), Doué (12.), Mayulu (13.), Ruiz (17.)

