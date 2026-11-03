Olimpia 2036: teljes körű támogatást élvez otthon a dél-koreai pályázat

2026.11.03. 20:49
A dél-koreai rendezés teljes támogatást élvez odahaza (Fotó: Getty Images)
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Szöul Csondzsu Dél-Korea olimpiai pályázat
Dél-Korea olimpiai bizottsága és sportminisztériuma egyaránt teljes körű támogatásáról biztosította az ország pályázatát a 2036-os nyári olimpia megrendezésére.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) egy hónapja hét országot jelölt meg lehetséges házigazdaként: Dél-Korea mellett Magyarország, Németország, India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság és Törökország szerepel a listán.

Dél-Korea esetében korábban Csondzsu központtal Észak-Csolla tartományt választották ki az 1988-as házigazda Szöullal szemben hivatalos pályázónak, a tartomány azonban időközben a fővárossal közös rendezés irányába mozdult el, miután arra a következtetésre jutott, hogy önállóan nem rendelkezik a rendezvény lebonyolításához szükséges megfelelő infrastruktúrával, beleértve a szálláshelyeket, a közlekedést és a sportlétesítményeket.

„Reméljük, hogy sikerül Dél-Koreába hoznunk a 2036-os nyári olimpiát, amivel tovább fejleszthetjük a sportot, és új lehetőséget teremthetünk az olimpiai értékek népszerűsítésére, mindezt az 1988-as szöuli nyári és a 2018-as phjongcshangi téli játékok örökségére alapozva. Nemzeti olimpiai bizottságként szoros egyeztetésben maradunk a kormánnyal, az érintett regionális hatóságokkal, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal annak érdekében, hogy sikeres legyen a pályázatunk” – fogalmazott közleményében a Dél-koreai Olimpiai Bizottság.

A sportminisztérium tájékoztatása szerint Cse Hvi Jong miniszter kedden találkozott Li Von Teggel, Észak-Csolla tartomány kormányzójával, hogy megvitassák a pályázati folyamatot.

„Mivel Szöul jelezte, hogy kész társrendezőként részt venni az olimpián, a feleknek gyorsan meg kell állapodniuk egymással. Amint Észak-Csolla és Szöul megállapodásra jut, a minisztérium és a Dél-Koreai Olimpiai Bizottság is megadja a szükséges támogatást” – mondta Cse.

A lehetséges házigazdák november folyamán virtuális prezentációkat tartanak a NOB jövőbeli házigazdákkal foglalkozó bizottsága (future host commission) előtt, 2027 márciusában pedig a NOB végrehajtó bizottsága „stratégiai párbeszédet” kezdeményez a rendezésre pályázó felekkel.

A NOB várhatóan 2029-ben dönt a rendezőről.

 

Szöul Csondzsu Dél-Korea olimpiai pályázat
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