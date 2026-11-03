Súlyemelő-vb: Szong Guk Hjang világcsúcsokkal nyert három aranyérmet

2026.11.03. 19:34
Szong Guk Hjang (Fotó: AFP)
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súlyemelés súlyemelő-világbajnokság Szong Guk Hjang világcsúcs
Szakításban, lökésben, és így összetettben is megjavította a saját világrekordjait az észak-koreai Szong Guk Hjang a női 69 kilogrammos kategóriában a súlyemelő-világbajnokság keddi versenynapján, a kínai Ningpóban.

Szong Guk Hjang az első fogásnemben 121-ről 122 kilóra, a másodikban pedig 152-ről 153 kilóra módosította az előző legjobb eredményét, ennél fogva a súlycsoport új összetett világrekordja 275 kilogramm. Előző csúcsait szeptemberben, a nagojai Ázsia-játékokon állította fel.

A 25 éves Szong, aki 2024-ben és 2025-ben is világbajnok volt, hatalmas fölénnyel győzött Ningpóban, ezüstérmes honfitársát, Ri Szukot 16, a bronzérmes kolumbiai Julieth Rodríguezt pedig kereken 30 kilóval előzte meg.

 

súlyemelés súlyemelő-világbajnokság Szong Guk Hjang világcsúcs
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