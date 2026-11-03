Vízilabda-vk: nehéz csoportban a válogatottjaink

Amint a magyar szövetség hírlevele kiemelte: tekintettel arra, hogy a világ nyolc legjobb együttese alkotja mindkét divízió I-es torna mezőnyét, nem igazán lehetett „kívánsághangverseny” a sorsolás. A nőknél például az eddigi könnyebb ázsiai résztvevő (többnyire Kína) helyét átvették a visszatérő oroszok.

A férfiaknál a világbajnoki címvédő spanyolok, a legutóbbi olimpián ezüstérmes horvátok, valamint a montenegróiak kerültek az elmúlt három világversenyen (vb, Eb, Vk) egyaránt ezüstérmes magyar együttes csoportjába. Ezt a tornát január 11-16-án rendezik Isztambulban.

„A másik csoport sem sokkal könnyebb. Megszokhattuk, hogy itt már az első tornán sincs könnyű meccs, azaz komolyan fel kell készülnünk” – összegzett Varga Zsolt szövetségi kapitány, aki hozzátette, így egy kicsit pikánsabb lesz a decemberi felkészülés, melynek keretében közös edzőtáborok vannak lekötve a horvátokkal és a spanyolokkal, „de legalább nem nagyon ér majd senkit sem meglepetés a csoportmeccseken”.

A másik kvartettet az olaszok, a szerbek, az amerikaiak és a címvédő görögök alkotják.

A nőknél talán még keményebb csaták várnak a vb- és Eb-ezüstérmes magyar együttesre a vk-címvédő amerikaiak, az olimpiai ezüstérmes ausztrálok és az Európa-bajnok hollandok társaságában. Ez a viadal december 14-19-én lesz a portugáliai Coimbrában.

„Nyilván, ennél erősebb csoportot nem igazán lehet elképzelni, de ha azt gondoljuk, hogy bárki erősebb nálunk, akkor máris rossz irányba indulunk” – hangsúlyozta Cseh Sándor szövetségi kapitány. – „Nekünk az a célunk, hogy a világkupán, a budapesti világbajnokságon és majd az olimpián is ott legyünk az első háromban, azaz igazából mindegy, kivel játszunk, mindenki ellen esélyesként kell magunkra tekintenünk.”

A válogatott mindhárom csoportriválissal rendkívül kiegyenlített találkozókat vívott az idén, és szinte mindegyik büntetőkkel dőlt el, hol egyik, hol másik oldalra.

A másik ágon a spanyolok, az olaszok, a görögök és az oroszok szerepelnek.

A lebonyolítás nem változott: az első öt helyezett kvalifikálja magát a szuperdöntőbe. Ha a végjáték házigazdái, a görögök is továbbjutnak – erre komoly esély mutatkozik mindkét nemnél -, úgy a hatodik hely is továbbjutást ér.

A divízió I-es tornákon a csoportokból az első két helyezett jut tovább, viszont a múltbéli tapasztalatok alapján viszik magukkal az egymás elleni eredményt, így már csak két további találkozó vár majd a csapatokra, aztán az újabb körmeccs alapján alakul ki a végső sorrend a felső, illetve az alsóházban. Az első két helyezett jutalma, hogy a februári negyeddöntőkben a divízió II-es tornáról érkező riválisokkal mérkőzik.

A győzelem a szuperdöntőben olimpiai kvótát ér.

VÍZILABDA-VILÁGKUPA

CSOPORTBEOSZTÁS, DIVÍZIÓ I

Férfiak 2027. január 11-16., Isztambul)

A-csoport: Olaszország, Szerbia, Görögország, Egyesült Államok

B-csoport: Magyarország, Horvátország, Montenegró, Spanyolország

Nők (2026. december 14-19., Coimbra)

A-csoport: Ausztrália, Magyarország, Egyesült Államok, Hollandia

B-csoport: Spanyolország, Oroszország, Görögország, Olaszország

A szuperdöntőt 2027. február 24-28-én rendezik Athénban.