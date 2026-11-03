Kilenc tizeden múlt a döntő Nagybányai-Nagynak a sportlövő-vb-n

B. Zs.B. Zs.
2026.11.03. 19:17
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Nagybányai-Nagy Anna (Fotó: Földi Imre)
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Nagybányai-Nagy Anna Katar sportlövő-vb
Immár téthelyzetben álltak lőállásba a magyar sportlövők a katari sportlövő-vb-n, de az első versenynap nem hozott szerencsét.

AZ ELSŐ OLIMPIAI KVÓTASZERZŐ eseményt rendezik meg a sportlövőknek Dohában, ahol Magyarországot 17 versenyző képviseli a következő két hétben. Az első versenynap azonban nem hozott sikerélményt  a mieinknek.

A férfiak közül 10 méter légpuskában Pekler Zalán végzett a legjobb helyen, a 14. lett, míg a magyar csapat Péni Istvánnal és Somogyi Péterrel kiegészülve a hetedik helyen zárt. A nőknél közelebb volt a nyolcas finálé Nagybányai-Nagy Annának, mindössze kilenc tizeden múlt a döntős szereplése, a szám másik magyarja, Dénes Eszter a 41. lett a 119 versenyzőt felvonultató mezőnyben. A nők 50 méteres pisztolyversenyében Jákó Miriam egyetlen magyarként a hetedik pozícióban végzett. B. ZS.

SPORTLÖVÉSZET
VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Férfiak. 10 m légpuska
Világbajnok: Seng Li-hao (Kína) 254.1 kör, 2. Ma Szi-han (Kína) 253.1, 3. Miran Maricic (Horvátország) 229.9, …14. Pekler Zalán 630.8 (az alapversenyben), … 19. Péni István 629.8 (az alapversenyben), …70. Somogyi Péter 624.7
Csapat. Vb: Kína (Seng Li-hao, Ma Szi-han, Csang Csang-hung) 1901.6 kör, 2. Horvátország 1897.6, 3. Norvégia 1894.1, …7. Magyarország (Pekler Zalán, Péni István, Somogyi Péter) 1885.3. Nők
50 m pisztoly
Vb: Ilayda Tarhan (Törökország) 546 kör, 2. Elmira Karapetjan (Örményország) 542 kör, 3. Irina Junuszmetova (Kazahsztán) 537, …7. Jákó Miriam 534
10 m légpuska
Vb: Pan Hjo Dzsin (Dél-Korea) 253.1 kör, 2. Han Csia-jü (Kína) 252.2, 3. Vang Ce-fej (Kína) 231. … 11. Nagybányai-Nagy Anna 631.4 (az alapversenyben), … 41. Dénes Eszter 628.2 (az alapversenyben)

 

Nagybányai-Nagy Anna Katar sportlövő-vb
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