Három perc alatt két gólt szerzett a Galata, Londonban nem született találat– BL-eredménykövető

M. B.M. B.
2026.11.03. 18:42
Fotó: Getty Images
Címkék
Bajnokok Ligája Fenerbahce VfB Stuttgart Galatasaray Sahtar Doneck
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójának keddi játéknapján a kora esti műsorsávban a Galatasaray a VfB Stuttgartot fogadja, míg a Sahtar Doneck a Sportinggal csap össze. Kövessék a mérkőzések állását élő eredménykövetőnk segítségével.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) 0–0
Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Batrakov 12., 15.)

KÉSŐBB
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) (Tv: RTL+, Sport1) élőben az NSO-n!
21.00: FC Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+) élőben az NSO-n!
21.00: Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Linzer ASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)
21.00: Manchester United (angol)–AS Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+) élőben az NSO-n!

 

Bajnokok Ligája Fenerbahce VfB Stuttgart Galatasaray Sahtar Doneck
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