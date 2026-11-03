José Mourinho szerint nehéz Görögországban játszani

A sajtótájékoztató eredeti, fél hetes kezdési időpontján már öt perccel túl voltunk, amikor az AEK egyik alkalmazottja jelezte, még tíz percre szüksége van José Mourinhónak és Eduardo Camavingának. Amikor 18 perc után végre nyílt az ajtó, egy emberként emelték fel a szinte teljesen megtelt sajtóteremben a kamerákat, hogy ugyanezt az alkalmazottat fotózzák le. Ezt még nagyjából tizenkétszer eljátszották, végül 37 percet késett a Real Madrid, a francia középpályásnak kellett először állnia a sarat a spanyol újságírók kérdéseire.

„Jesús de Miguel családjának ölelést küldünk, ez rendkívül szomorú nap a futballban, mindenkinek a nevében mondhatom, a legjobbakat kívánjuk nekik. Ugyanarra a hitre lesz szükségünk szerda este is, mint a jól sikerült elmúlt hetekben. Nehéz időszakot éltem át a nyáron, mérges voltam magamra. Sokkal fegyelmezettebben dolgoztam, igyekeztem elnyerni a klub bizalmát a müncheni piros lapom után. A Pau Cubarsí elleni cselhez hasonló fontos megmozdulásokat igyekszem megismételni. Az elmúlt öt évben rengeteget tanultam, de mentálisan még érettebbnek kell lennem, azt hiszem, javulok.”

Mourinho a telefonját nyomkodva lépett be Camavinga sajtótájékoztatójára, majd az utolsó pötyögések után leült a helyére, és ő is részvétét nyilvánította Jesús de Miguel családjának.

„Közel vagyunk a rájátszásba jutáshoz, de a top nyolcba kerülés biztossá tételétől még messze. Kellenek a pontok, a lehető legkomolyabban kell vennünk az AEK elleni meccset, nem szabad pontokat veszítenünk. A Roma elleni BL-találkozón a fordítás nagyszerű élmény volt mindenkinek, de nem ez jelentett fordulatot, hanem hogy egyre jobban ismerjük, értjük egymást. Hatalmas lehetőség rejlik a csapatban – ahogyan az előző időszakomban is –, amely a távozásom után rengeteg címet nyert. Ez az együttes még nem, de elégedett vagyok a kerettel. Rendkívül nehéz Athénban és általában Görögországban játszani, az AEK címvédő a bajnokságában, és nem könnyű kezelni a közönségét. Nagy ösztönző a Real Madrid ellen futballoznia.”