„Álmodtam arról, hogy részt vegyek olimpián” – a dakari ifjúsági olimpia bronzérmese, Moór Ádám az NS-nek

A Magyar Olimpiai Bizottság dakari beszámolója szerint is jól aludt, a szenegáli hőség és a tét sem zavarta meg különösebben a fiatal magyar evezőst ezen a fontos versenynapon. Moór Ádám számára persze ma egészen más volt a tét: ötven percen belül három futamot kellett teljesítenie, mindössze negyedórás pihenőkkel. Az első a legjobb négy közé-, majd a második a döntőbe jutásról, a harmadik pedig az éremről döntött.

A negyeddöntőben a francia Raphael de Boussac ellen még frissen versenyzett, és sikerrel vette az akadályt. Az elődöntőben a későbbi győztes dél-afrikai Callum Dreyer következett. A két evezős fej-fej mellett haladt a fordulóig, ott azonban a dél-afrikai némi előnyre tett szert. Moór visszavett a tempóból, már a bronzcsatára is gondolva. Egy nagyobb hullám még lehetőséget adott a felzárkózásra, a magyar versenyző ledolgozta a három-négy hajóhossznyi hátrányt, ám a parton vízbe borult, így a futószakaszon már nem tudta utolérni ellenfelét.

„A bronzéremért egyiptomi ellenféllel csatáztam, ő az előző futamában teljesen elkészült az erejével, ezt láttam akkor is, amikor a rajt előtt leültem mellé egy kicsit átmozgatni magam. Valamennyire tudatos is volt ez részemről, mert már mielőtt bármi történt volna, látta, hogy jobban érzem magam, mint ő – folytatta Moór. – A rajt után az volt a taktikám, hogy próbálok előnyt szerezni, mert tudtam, hogy ez fejben összetörheti a másikat. Szerencsére jól sikerült a rajt, nyertem egy kis egérutat, csakhogy a fordulónál meg ő kapott el egy nagyobb hullámot, ami előre vitte. Az utolsó bójánál azonban besavasodott, és bár a futás szoros volt, nekem sikerült jobban – nyilatkozta a MOB sajtónak a bronzérmet szerző magyar.

A siker természetesen nem egyedül az övé. Dani Zsolt edző mellett a két hajótartó, Csiba Brenda és Simon Béla munkája is nélkülözhetetlen volt: a rajtnál ők tartották és indították el a hajót, a célban pedig ők fogták meg. A szegedi felkészülés során ugyan nem tudták modellezni a tengeri hullámokat, de a versenyzés valamennyi elemét igyekeztek begyakorolni. Az edző szerint a bronzérem igazi csapatmunka eredménye, amely mögött a teljes szegedi egyesület támogatása ott állt.

A tengeri evezésről érdemes azt tudnunk, hogy nemcsak az erő és az állóképesség számít. A körülmények rendkívül gyorsan változhatnak, ezért a versenyzőnek folyamatosan alkalmazkodnia kell, és váratlan helyzetekben is azonnal reagálnia. Moór szerint éppen ez adja a szakág különlegességét. A nyolc közé jutásért vívott futamában például a lapátja a lába alá került, de nem eshetett ki a ritmusból: „Ha beüt a krach – mint nekem, amikor a lábam alá került a lapát –, nagyon gyorsan kell reagálni” – mondta a Nemzeti Sportnak.

A bronzérem mögött azonban nemcsak egy jól sikerült versenynap, hanem egy nehéz személyes újrakezdés is áll. Ádám elmesélte lapunknak, hogy egy évvel ezelőtt három-négy hónapra teljesen kiszállt az evezésből. Eleinte megkönnyebbülést érzett, hiszen több szabadideje lett, és megszűnt rajta a korábbi nyomás. Két hónap elteltével azonban rájött, mennyire hiányzik neki a sport és az evezős közösség. Ekkor beszélte meg legjobb barátjával, hogy mindketten visszatérnek. „Biztattuk, segítettük egymást” – idézte fel az újrakezdés történetét. Februárban ismét edzésbe álltak, két hónappal később pedig kiderült, hogy Magyarország tengeri evezésben is kvótát szerezhet az ifjúsági olimpiára. Ez újabb lendületet adott a felkészülésnek.

A bronzéremhez vezető út így különösen sokat jelent számára. A fiatal sportoló korábban is álmodott arról, hogy egyszer olimpiai eseményen képviselhesse Magyarországot, Dakarban pedig ez az álom már egy dobogós eredménnyel múlta felül a várakozásait. A folytatásról ezek után, érthető, hogy határozottan beszélt, hiszen a beach sprint 2028-ban már a Los Angeles-i olimpia programjában is szerepel, és Ádám szeretne ott lenni a felnőttek között is. „Álmodtam arról, hogy részt veszek egy olimpián – az ifjúsági már megvan, és bár eddig is mindent megtettem, ezután is mindent megteszek majd azért, hogy kijussak Los Angelesbe” – fogalmazott a dakari bronzérmes.

A Moór megtette a kötelességét... (Fotó: MOB Média)

NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIAI JÁTÉKOK, DAKAR

Tengeri evezés

Férfiak. Egyéni sprint: 1. Callum Dreyer (Dél-Afrika), 2. Diego Molina Martinez (Spanyolország), 3. MOÓR ÁDÁM (MAGYARORSZÁG)