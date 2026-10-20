Nemzeti Sportrádió

Az UEFA magyarázatot követel az Infantino elnökségét érintő ügyekben

2026.10.20. 10:32
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Gianni Infantino (Fotó: Getty Images)
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FIFA UEFA Gianni Infantino
Brit sajtóértesülések szerint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) november 2-ig vár választ a nemzetközi szövetségtől (FIFA) a Gianni Infantino elnökségével összefüggésben feltett kérdéseire.

A kontinentális szervezet állítólag többek között az 56 éves svájci-olasz sportvezető nyáron előterjesztett, de hamar visszavont reformjavaslatával, valamint a FIFA Békedíjjal kapcsolatos felvetéseire is magyarázatokat vár.

Az UEFA már nyáron, az Infantino által előterjesztett, a magántőke bevonását célzó ötletét követően szorgalmazta a FIFA-elnök lemondását, aki a FIFA tanácsának múlt csütörtöki ülésén bocsánatot kért, amiért szerinte rosszul kommunikált a javaslat nyilvánosságra hozatalakor. Az elnök a tanácskozáson arra kérte a jelenlévőket, hogy az irányítási gyakorlatával kapcsolatos kérdéseiket írásban nyújtsák be, így azokra a december 16-i ülésen tud majd válaszolni.
 

A Sky Sports és más brit médiumok ugyanakkor arról értesültek hétfőn, hogy Theodorosz Theodoridisz, az UEFA főtitkára levélben fordult Mattias Grafström FIFA-főtitkárhoz, sürgős választ kérve 12 témakörben feltett 42 kérdésre.

„Ezeknek a megválaszolására most van szükség, és nem lehet a FIFA tanácsának következő üléséig elnapolni. Ráadásul a jövőbeli irányítási reformok sem helyettesíthetik a már meghozott döntések felülvizsgálatát és az azokért való elszámoltathatóságot” – írta sajtóbeszámolók szerint Theodoridisz.

Infantino július végén közölte, a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női, illetve a klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, de azóta folyamatosan a bírálatok középpontjában van. Az Európai (UEFA), az Ázsiai (AFC), valamint az Észak- és Közép-Amerikai (CONCACAF) Labdarúgó-szövetség közös, nyílt levélben bírálta az 56 éves vezetőt, akitől mások mellett Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke is megvonta a bizalmat augusztusban. Infantinónak ugyanakkor nem minden szövetség fordított hátat: az Arab Labdarúgó-szövetségek Uniója (UAFA) és az afrikai (CAF) konföderáció továbbra is támogatja.

A világszervezet elnökválasztása március 18-án lesz Rabatban, az esetleges kihívóknak november 18-ig kell jelezniük indulási szándékukat. Ramon Vega 55 éves üzletember, korábbi svájci válogatott labdarúgó október elején már jelezte, hogy harcba száll a posztért.

 

 

FIFA UEFA Gianni Infantino
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