SZOMBATON DEBÜTÁL Szabics Imre az MTK Budapest kispadján, a csapat a Puskás Akadémia vendége lesz. Pinezits Máté november elején, a ZTE elleni kudarc után (0–3) távozott a kék-fehérektől, megbízott vezetőedzőként Kanta József irányította az együttest a Kispest-Honvéd elleni, 2–2-re végződő bajnokin. A válogatott szünetben nevezték ki a 36-szoros válogatott korábbi csatárt, aki a Fehérvár után újra vezetőedzői pozíciót tölthet be Magyarországon – 2021 áprilisa és 2022 februárja között dolgozott a Vidinél.

„Kedden tartotta az első edzést Szabics Imre, ilyen rövid idő alatt óriási változásokat nem lehet eszközölni – mondta lapunknak Kata Mihály, az MTK csapatkapitánya. – Persze apróbb korrigálásokat tapasztalunk, hiszen minden edző másképp gondolkodik, de nem reális, hogy fenekestül felforgasson mindent az új szakmai stáb, s erre nincs is szükség. A változások? Az edzések felépítése hasonló, mint korábban: a hét eleje keményebb, nagyobb terhelést kapunk, a második fele intenzívebb, pörgősebb, ez eddig is így működött. Finomítások lesznek, de hogy működik-e a terv, arra térjünk vissza a meccs után… Úgy vettem észre a társaságon, hogy mentálisan jót tett a váltás, feltöltődve, motiváltan várjuk a folytatást. Szó sincs arról, hogy mindenért Pinezits Máté lenne a hibás – dehogyis! Nekünk, játékosoknak is vállalnunk kell a felelősséget, sokat hibáztunk. Személy szerint szerettem együtt dolgozni Pinezits Mátéval. A csapatjáték a legtöbbször jól működött, szépen futballoztunk, de ez eredményekben nem mindig mutatkozott meg, s a profi futballban ez elengedhetetlen. Eddig sem volt szó válságról vagy óriási bajokról, egyszerűen csak lehet, ez a váltás hozza meg azt, hogy több pontot szerzünk. Új impulzust kaptunk, bizakodó vagyok, hogy végre elindulhatunk felfelé a tabellán. Szabics Imre leült velem beszélgetni, elmondta, számít rám, jólesik a bizalma, ezt meg is akarom hálálni a pályán.”

Az MTK jelenleg a tizedik, mindössze egy ponttal előzi meg a Nyíregyháza Spartacust és a Kisvárdát, szombat kora délután a PAFC ellen mutathatja meg, mit tud.

„Amikor augusztusban kikaptunk odahaza három kettőre a hosszabbításban a felcsútiaktól, nagyon csalódottak voltunk, hiszen kétgólos hátrányban sem adtuk fel, egyenlítettünk, s akár nyerhettünk is volna, mégis pont nélkül maradtunk. Nagyon motiváltan várjuk a meccset, idegenben sem lehet más célunk, mint a győzelem. Az éllovassal játszunk, de bízom magamban és a csapat erejében, megmutathatjuk, hogy sokkal többre vagyunk hivatva, mint amit a tabella mutat. Rengeteget számíthat, hogy végre felépült az összes mezőnyjátékos és eltiltottunk sincs, így a kapus Demjén Patrikon kívül a teljes keret bevethető. Nekünk jól jött a válogatott szünet, hiszen addigra elfogytunk. Mentálisan is összekaphatta magát a társaság, így tiszta fejjel mehetünk csatába. Ami engem illet: a Ferencváros és a Paks elleni meccseken nekem sem ment megfelelően a játék, ezen kívül jó formában éreztem magam. Segítenem kell abban, hogy ne legyenek kilengések a csapaton belül. A célunk nem lehet más, mint legalább a középmezőnyben végezni, annál merészebb álmaink egyelőre nem lehetnek. A felzárkózást el kell kezdenünk, az idén hátralévő öt bajnokit úgy akarjuk lehozni, hogy nyugodtabban vonulhassunk a téli szünetre.”

Kata Mihály az MTK csapatkapitányaként a pályán sokat tehet azért, hogy a labda ne csak szépen vándoroljon a kék-fehéreknél lábról lábra, hanem eljusson a hálóig is... (FOTÓ: ÁRVAI KÁROLY)

Kata Mihály 24 éves, s már 147 NB I-es mérkőzés áll a neve mellett. Ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan elérheti a 150. bajnokiját, akár még ebben az évben, és erről a következőt mondta: „Nem tudtam, hogy már ennyinél tartok, úgyhogy örülök. Sajnos már négy sárga lapom van, így észnél kell lennem, remélem, sokáig nem kapom meg az ötödiket és az ezzel járó egymeccses eltiltást. Hálás vagyok, hogy így bíznak bennem az MTK-nál.”

A középpályás 2020. augusztus 14-én a Ferencváros elleni, 1–1-re végződő bajnokin debütált az élvonalban.

NB I

14. FORDULÓ

Szombat

13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

vasárnap

13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!