

VISSZATÉRHET a Real Madrid keretébe Vinícius Júnior, és akár kezdő is lehet szombaton a Celta Vigo elleni mérkőzésen. Más kérdés, hogy ez ténylegesen előnyt jelent-e a csapatnak. A brazil szélsőt a Villarreal elleni bajnoki találkozón állították ki, miután megrántotta ellenfele, Nathan Saliba haját, majd négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott.



Ezeket kivétel nélkül megnyerte a Real Madrid, köztük volt a Barcelona elleni idegenbeli el Clásico is (2–1). Vinícius Júnior előtte nyolc bajnoki fellépésen egy gólt és három gólpasszt jegyzett, a válogatott szünetben pedig Japán ellen (2–3) duplázott, Szin­gapúr ellen (7–0) mesterhármast szerzett.



„Érdekes, mert nemrég még Vinícius volt a Real Madrid legnagyobb problémája, és most, hogy öt gólt szerzett a válogatottban ismét az a téma, hogy kezdő lesz-e – idézte a Marca José Mourinho vezetőedzőt. – Ugyanazt tudom róla mondani, amit két, három vagy négy héttel ezelőtt. Elképesztő futballista és szükségünk van rá. Ugyanakkor senkinek sincs bérelt helye a kezdőcsapatban. Erős a keretünk, és aki ma csere, az holnap könnyen lehet, hogy a kezdőben találja magát.”



A 63 éves vezetőedzőt a hivatalos sajtótájékoztatón megkérdezték arról is, mit szól ahhoz, hogy Cristiano Ronaldo visszavonult a válogatottól.



„Portugálként mindig szurkolok a válogatottnak, egyébként pedig mosom kezeim, és inkább nem mondok semmit ebben az ügyben” – felelte.



A Real Madriddal kapcsolatos hír, hogy Thibaut Courtois egy évvel, 2028 nyaráig meghosszabbította a szerződését.

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