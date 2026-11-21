– Az idei felkészülés miben különbözött a három évvel ezelőttitől?

– A 2023-as annyiban mindenképpen összetettebb volt, hogy össze kellett állítani az alapcsapatot, mintegy negyven vitorlázóból alakult ki a végére a 13 tagú mag. Az idei pedig abban különleges, hogy az új szabály szerint az összlétszámtól függően egy vagy két hölgynek is a hajón kell lennie, így kiválasztottuk azt négyet, aki legjobban illik a csapatba. Amikor ez megtörtént, onnantól kezdve a csapategység kialakítása és a kommunikáció gyakorlása lett a legfontosabb, hogy készen álljunk arra, ami versenyszituációban vár ránk. Egy futamban négy hajó küzd egymással, igyekeztünk így gyakorolni. Úgy érzem, időben kimaxoltuk a lehetőségeinket, ennél többet akkor sem tudtunk volna edzeni, ha fejre állunk. Mivel nyáron elfoglalt mindenki, a tavasz és az ősz maradt gyakorolásra, illetve a nyárba azért csak belepréseltünk egy svájci edzőtábort, ahol azzal a típusú, 47 lábas hajóval edzettünk, amellyel majd versenyzünk.

– Itthon, a Balatonon 30 lábas hajókkal készültek az alsóörsi Ypsilon ­Yacht Clubban. Ezekkel mennyire lehet szimulálni azt, hogy mi történik egy 47 lábason?

– Alapvetően tízen leszünk a fedélzeten, ami több feladatot jelent, más a hajó kezelése, így most elsősorban részfeladatokat tudtunk gyakorolni, illetve a kommunikációt, amit bármilyen típuson lehet. Tény, hogy a speciális hajókezelést nem tudtuk elmélyíteni, de az erősségünk három éve is az volt, hogy napról napra, futamról futamra fejlődtünk, és ez a kulcs most is. Tanulnunk kell az adott napból, javítani és a hibákat redukálni a következőre. Kint néhány óránk lesz csak gyakorolni a szünnapon, ám nem aggódom, mert 2023-ban is egyetlen délutánunk volt erre.

– Mik a felkészülés tanulságai?

– Sok pozíciót gyakoroltunk, így ha valaki kiesne az adott napi kezdőcsapatból, van B-megoldásunk is. Mindenki sokat tanult, minden lehetséges szerepben megfordult és megosztotta a tudását. Egy hete Budapesten összeállítottunk, sőt, négy óra alatt tökéletesre fejlesztettünk egy playbookot, egy úgynevezett játékkönyvet, ami az összes feladatot leírva is tartalmazza, így elméleti szinten tényleg minden megvan, ehhez bármikor tudunk nyúlni, ha megoldás kell. Összegezve: próbálunk a legrosszabbra készülni, remélve, hogy a legjobb történik.

– A magyar nyelv kínál lehetőséget a versenyen?

– 2023-ban is volt olyan szituáció, amikor ez előny volt. Ha szoros hajó hajó közötti szituáció van a versenyen, akkor áthallatszik, hogy a másikon a vitorlázók mit beszélnek, milyen utasításokat adnak, de mi nyugodtan beszélhetünk hangosan, senki sem érti, így a riválisok sem tudják, milyen manőverre számítsanak. Mi is tudjuk a vezényszavakat angolul, de ha magyarul fejezzük ki, az ellenfél tehetetlen. Csapatként egyébként is erősek vagyunk, jól kisegítjük egymást, és ez a nyelvi előny szerintem a magyarságunkat is erősíti.

– Milyen időjárási körülményekre készülnek?

– Három éve nem kellett figyelnünk az áramlásra, Rió­ban azonban az öbölben ez lehet az egyik legjelentősebb tényező, mert folyamatosan ki-be áramlik a víz, ugyanis a versenypálya közepén van a főcsatorna. Alapvetően mindenki tudja, az áramlás hogyan működik, de most nemcsak a szélre kell figyelnünk, hanem a helyi adottságok szerint alakítani a stratégiánkat. Az előző héten volt a pánamerikai selejtező, végignéztük a futamokat, hogy fel tudjunk készülni. Míg, mondjuk, 2023-ban nem volt erős szeles futam, most a kis széltől a középerősig bármi lehet.

– A mezőny erősebb lett?

– A csapatok magja nagyjából ugyanaz maradt, de sokan több energiát öltek az edzésbe, mint három éve. Általánosságban is elmondható, hogy mindenki komolyabban veszi az idei viadalt, felkészültebbek az egységek.

– Mi a fő ereje a magyar csapatnak?

A legnagyobb erényünk szerintem az alázat a projekt és csapat iránt, a tanulni vágyás képessége. És ez a nyitottság minden csapattagra vonatkozik, pedig nagyon tapasztalt vitorlázókról beszélünk. Három éve többet beszéltünk a vitorlázásról, mint amennyit vízen voltunk. Egy futam negyvenperces, a kiértékelés viszont háromszor annyi ideig tartott. Mindennap tanulni akartunk, jobbá válni.

– Ez az alázat miben érhető tetten leginkább?

– Csapatkapitányként nem tudom elégszer megköszönni minden egyes csapattagnak, mivel ez önfinanszírozó projekt, és az ilyen szintű felkészülés áldozatot követel, a családtól és a munkától veszi el az időt, amit mindenki zokszó nélkül áldoz fel a csapat érdekében. Ez egyébként 2023-ban sem volt másképp. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatja a programunkat akár anyagilag, akár az edzésben, és persze Gémesi Jóka támogatását a szponzorok és média összefogásában.

– Mit gondol a magyar esélyekről?

– Aktuális világbajnokként biztosan nehezebb dolgunk lesz, mindenki jobban figyel ránk, meg akarja nehezíteni a dolgunkat, ám továbbra is úgy gondolom, látva a fejlődésünket, hogy minden esélyünk megvan a döntőig menetelni. Lesznek nehezebb és könnyebb körök, de ha legalább a tudásunk nyolcvan-kilencven százalékát ki tudjuk hozni magunkból, az már elég lehet.

SÁMÁNOK – AZ SSL TEAM HUNGARY CSAPATA

Csapatkapitány: Berecz Zsombor

Kormányosok: Bakóczy Róbert, Majthényi Szabolcs

Csapattagok: Goszleth Marcell, Németh Áron, Adorján Csaba, Lillik Ákos, Takácsy Levente, Németh Domonkos, Tomai Balázs, Varjas Sándor, Gyapjas Zsombor, Huber Lél, Csermák Dorottya, Deák Zsófia, Tóth Virág, Hammer Natasa

2026-OS SSL GOLD CUP, RIO DE JANEIRO

1. forduló: november 19.

2. forduló: november 26–29.

Nyolcaddöntő: december 2–5.

Negyeddöntő: december 7–10.

Elődöntő: december 12.

Döntő: december 13.

A magyar csapat első négy futama (magyar idő szerint)

1. futam: november 26., 16

2. futam: november 27., 20

3. futam: november 28., 18

4. futam: november 29., 17