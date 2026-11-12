Elhunyt a vb-szereplő argentin középpályás

Carlos Babington a Huracánban lett profi labdarúgó, amelyet César Luis Menotti, a későbbi sikeres szövetségi kapitány dirigált.

A támadó középpályás tagja volt az 1973-as bajnokcsapatnak, a válogatott mezét 13-szor ölthette magára, ott volt az 1974-es világbajnokságon is. A nyugat-németországi torna után maradt futballozni az NSZK-ban, négy évig erősítette a Wattenscheidet, és mivel akkoriban nem hívtak be légiósokat a nemzeti csapatba, a válogatott karrierje le is zárult.

1979-ben hazatért, és három éven át ismét a Huracánt erősítette, majd az amerikai bajnokságba (NASL) igazolt a Tampa Bay Rowdies csapatához, majd Kolumbiában zárta le pályafutását. Babington pályafutása befejezése után edzősködött, valamint a Huracán elnöke is volt.