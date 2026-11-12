Elhunyt a vb-szereplő argentin középpályás

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.12. 09:37
Carlos Babington 1949–2026 (Fotó: Getty Images)
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Carlos Babington gyász Argentína
Szerdán, 77 éves korában elhunyt Carlos Babington, az argentin labdarúgó-válogatott korábbi játékosa, aki az 1974-es világbajnokságon is pályára lépett.

Carlos Babington a Huracánban lett profi labdarúgó, amelyet César Luis Menotti, a későbbi sikeres szövetségi kapitány dirigált.

A támadó középpályás tagja volt az 1973-as bajnokcsapatnak, a válogatott mezét 13-szor ölthette magára, ott volt az 1974-es világbajnokságon is. A nyugat-németországi torna után maradt futballozni az NSZK-ban, négy évig erősítette a Wattenscheidet, és mivel akkoriban nem hívtak be légiósokat a nemzeti csapatba, a válogatott karrierje le is zárult.

1979-ben hazatért, és három éven át ismét a Huracánt erősítette, majd az amerikai bajnokságba (NASL) igazolt a Tampa Bay Rowdies csapatához, majd Kolumbiában zárta le pályafutását. Babington pályafutása befejezése után edzősködött, valamint a Huracán elnöke is volt.

 

Carlos Babington gyász Argentína
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