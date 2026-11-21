– Néhány hónappal a hullámzó nyári események után hogy látja, jó irányba tart az ETO?

– A klub körül dolgozók, médiamunkatársak és szurkolók hatalmas elvárásokat fogalmaznak meg. Az ETO történelme és tradíciói alapján ez normális. A nyári távozók, sportvezetők és játékosok, valamint az érkező szakmai stáb és játékosok mind hatással voltak erre a hullámzásra. Én nem voltam itt az előző idényben, és a mostani kezdőcsapat nagy része sem, újjáépítés zajlik. Az európai kupakiesés nagy csalódás, a Magyar Kupa-búcsú óriási pofon. Ezzel együtt versenyképesek vagyunk a bajnokságban, a legjobb háromban küzdünk, ez az elmúlt időszak pozitív hozadéka.

– A szeptember-októberi válogatott szünetben rengeteg ideje volt összeérni az együttesnek. Elégedett az azóta látott fejlődés mértékével?

– A szünettől a Nyíregyháza elleni meccsig az ETO mindig intenzívebben, több sprinttel futballozott ellenfeleinél. Az ETO kerete és a játékpercek megoszlása alapján a második legfiatalabb a bajnokságban, a percek ötvenhárom százaléka a huszonhárom év alattiaknak jut. Szombati ellenfelünk, a Ferencváros például átlagban négy évvel idősebb kerettel áll velünk szemben. A szabály miatt a fővárosiak néhány U21-ese pályára lép, huszonhárom év alatt pedig legfeljebb tizenhárom százaléknál járnak. Ezek az adatok jól mutatják, hogy a jövőre vonatkozóan milyen értékes az ETO állománya. Jelenleg nagyon nemzetköziek vagyunk, a magyar magot erősíteni akarjuk, de a piac most irreális, a fizetések és az átigazolási díjak is őrületesen magasak. Remélhetőleg az országban zajló változásokkal ez normalizálódik.

– A játékstílushoz mit szól?

– Örülök, hogy a fejlődés szót használta korábban, mert ez történik. A letámadásunk jelentősen javult, a várható gólkülönbség tekintetében a harmadikak vagyunk, ezeket a Magyar Labdarúgó-szövetségtől kapott adatok alapján mondom. A Fradi az első 1.2-vel, az Újpest 0.5-tel a második, mi pedig 0.3-mal a harmadikak. Lassan, de fejlődünk.

– A Nyíregyháza ellen a bajnok ETO úgy indította a mérkőzést, hogy a kapuja elé húzódott. Miért történik ilyesmi?

– De melyik csapat dolgozta ki a több helyzetet a meccsen?

Urblík Norbert (balra) kivívta a helyét a csapatban, tizenegy bajnoki mérkőzést végigjátszott az idényben (Fotó: Kovács Péter)

1. ÖSSZEÁLLT A CSAPAT Sokkal egységesebb lett szeptember eleje óta a győri csapat, hiszen az akkor kihagyott tizenegyessel bemutatkozó Luka Kulenovic alapemberré vált, körülötte Viktor Djukanovics és egyre gyakrabban Modou Lamin Marong szerepel, s ugyan Efraín Juárez szinte minden héten variál, a középpályán is sokkal világosabb a helyzet. 2. MŰKÖDIK A LETÁMADÁS Biztosan lesznek időszakai a mérkőzésnek, amikor az ETO az ellenfél térfelén letámad (ez a jelenség a szeptemberi mini edzőtábora óta tart, az akkori erőnléti felkészítés alkalmassá tette rá az együttest), de várhatóan alapvetően a kontratámadásokra alapozhat. A szeptemberi mérkőzésen rendkívül esetlenül próbálta ezeket megvalósítani, azóta tudatosabbá vált ez a játékelem. 3. IDEGENBELI ÜTŐKÉPESSÉG Ugyan két csapatnak (köztük a Fradinak) is jobb az idegenbeli mérlege az ETO-énál, a győriek rendkívül szívosan, a szokásosnál is harcosabb attitűddel lépnek pályára távol otthonuktól. A rangadó és a remek hangulat ezt csak fokozhatja. Efraín Juárez kiváló motivátor, Viktor Djukanovics és Luka Kulenovic pedig felveszi a versenyt a kőkemény Toon Raemaekers, Mariano Gómez párossal. HÁROM ÉRV AZ ETO MELLETT

– Az ETO.

– Mindezt úgy, hogy a csapat két legidősebb játékosa a 27 éves Samuel Petrás és Daniel Stefulj volt, az átlagéletkor pedig 22 év. Selyem Bálint utánpótlás-játékos volt a nyárig, Umathum Ádám Csákváron, Urblík Norbert a szlovák másod­osztályban focizott. Szép Márton nem kapott lehetőséget az első csapatnál, az ősszel mind U21-es válogatottak voltak.

– Arra szeretnék kilyukadni, hogy az elmúlt időszak alapján lát esélyt arra, hogy a Ferencvárostól elszenvedett, győri szempontból letaglózó szeptemberi vereség után felvegye a versenyt a csapat idegenben?

– Természetesen. Logikus, hogy ezúttal is nagyobb az esélye a győzelemre a Ferencvárosnak. Tapasztaltabb, Európában remekül szerepel, a bajnok edzőt alkalmazza, a bajnokság legnagyobb büdzséjéből gazdálkodhat, a miénk négy-ötszörösével. Voltam kint néhány meccsen az Üllői úton, igazi futball­stadion, remek hangulatú. Elmondtuk, hogy versenyképesek akarunk lenni, ezért a kihívójuk leszünk. Azzal a hittel megyünk oda, és úgy játszunk, hogy győzzünk. Egy héttel később a Debrecen ellen is ez a cél.

– Azt mondta, a klub gazdasági lehetőségei és a keret összetétele javul. A játékstílusról is ezt gondolja?

– Nincs még ott, ahol szeretnénk, de arrafelé tart, igen. Sokan az előző idényhez hasonlítanak, ám az a csapat két éve együtt játszott, a mostani nagyjából húsz meccse. A hazai mérkőzésről azt mondta, letaglózó volt: szerintem sokáig egyenlő erők küzdelme zajlott, a második félidőben pedig a néhány perc alatt kapott két gól döntött.

– Mi lenne az ideális lezárása az ősznek?

– Minél közelebb maradni az első helyhez. A Ferencváros és a Debrecen is remekül menetel, a bajnokság nagyon szoros. Ehhez az kell, hogy ellenük is jó eredményeket érjünk el a következő egy hétben.

Borbély Balázs ismét bajnoki címig vezetné csapatát

Tavasszal a Ferencváros ellen nyert fontos rangadót és a győriekkel lett aranyérmes, most éppen fordítva tenné ezt Borbély Balázs.

Májusban Kisvárdán még a győri kispadról nézte Borbély Balázs, ahogy Nadir Benbuali a tizedik percben a kapuba talál. Az ETO 1–0-ra nyert az utolsó fordulóban, tizenhárom év után lett újra bajnok, és egy ponttal előzte meg az előző hét kiírásban egyaránt aranyérmes Ferencvárost. Június elsején már az Üllői úton jelentették be a szakembert, aki korábban a Fradi utánpótlásában és a második csapatnál is dolgozott. „Vissza kell hódítani a bajnoki címet!” – mondta még az NB I-es idénynyitó előtt.

A rajt rosszul sikerült, az FTC kétszer is vezetett Pakson, ám 4–2-re kikapott. Azóta tizenegy bajnokin maradt veretlen, a válogatott szünet előtt pedig egymás után háromszor nyert kapott gól nélkül: az MTK-t 5–0-ra, a Paksot és a Vasast egyaránt 2–0-ra győzte le. A szombati mérkőzés előtt a Fradi jobb gólkülönbségével áll a Győr előtt, egyetlen ponttal az éllovas Puskás Akadémia mögött, ráadásul az ETO-nál egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Van tehát alapja annak, hogy a Fradit immár Borbély Balázzsal is az arany fő esélyesének tartsuk. Közben Európában is működik Borbély futballja, a selejtezőkkel együtt tizenkét mérkőzésen tíz győzelem és két döntetlen az FTC mérlege. Az Európa-liga alapszakaszában mind a négy eddigi meccsét megnyerte, Glasgow-ban a Celticet 3–1-re, a San Siróban az AC Milant 2–0-ra verte meg. Borbély az első ferencvárosi edző, aki egymaga épített fel ilyen hosszú európai veretlenségi sorozatot.

Szeptemberben már ellenfélként tért vissza Győrbe, a Fradi akkor 3–0-ra nyert, a vezető találat előtt Daniel Arzani balról adta be a labdát, Bagi Ádám pedig megszerezte első NB I-es gólját. A Ferencváros azon az estén többször is ezen az oldalon bontotta meg az ETO védelmét, ezen a szombaton is ez lehet az egyik legfőbb fegyvere. Efraín Juárez csapata labda nélkül máshol és másképp védekezik, mint a tavaszi bajnok. A Borbély idején megszokott magas letámadás helyett a győriek gyakran öt védővel, mélyebben zárnak, és labdaszerzés után gyorsan indulnak meg. A Fradi a Groupama Arénában rendszerint sokat birtokolja a labdát, és magasan húzza meg a védelmi vonalát. Szombaton ezért az is számít, hová kerül az ETO első passza a labdaszerzés után. Borbély Balázs jól ismeri a győri futballistákat, most azt kell megakadályoznia, hogy lendületből fussanak rá a védelmére. B. B.

1. ERŐSEBB KERET

Ugyan összeállt a bajnokságot nyerő győri csapat a nyári átalakulás óta, egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ezzel közelebb került volna a Ferencváros keretminőségéhez és értékéhez. Szinte minden posztra van két azonos képességű játékosa a hazaiaknak, emellett átlagban négy évvel idősebb a játékosállománya, mint a fiatal ETO-nak. 2. HATÉKONYABB JÁTÉK

Az erős, régóta együtt játszó kerethez a legjobb magyar edző csatlakozott a nyáron. A Ferencváros labdával és anélkül is képes kontrollálni a játékot, az ETO-nak pedig problémát okoz a mérkőzések kézben tartása. Az elcsúszó védelem, a gyorsan átjátszott letámadás, a sok engedett lövés és érintés a tizenhatoson belül a címvédő tulajdonsága, nem az ezüstérmesé. 3. REMEK FORMA

A szeptember eleji mérkőzés idején botladozott a bajnokságban a Ferencváros, mégis simán győzött Győrben. Európában már akkor is remekül szerepelt, e jó szokását megtartva úgy fogadja az ETO-t szombaton, hogy a bajnokságban is „életveszélyessé” vált. A Győrnek nemcsak a játéka, hanem az eredményessége is rendkívül ingadozó. HÁROM ÉRV AZ FTC MELLETT

NB I

14. FORDULÓ

Szombat

13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

vasárnap

13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!