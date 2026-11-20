Az már a nyoni sorsolás előtt biztos volt, hogy Marco Rossi együttese nem kiemelt, így hazai pályán játssza az első meccset. A magyar csapat a négy lehetséges ellenfél – Dánia, Horvátország, Szerbia, Wales – közül végül a szerbeket kapta meg, ahogy azt olvasóink is szerették volna a sorsolás előtt. A dánok továbbá a bosnyákokkal mérkőznek az A-ligában való szereplésért, a horvátok az írekkel, a szlovénok pedig a walesiekkel. A B/C-liga osztályozóján Románia Észtországgal, a mieinkkel azonos csoportban szereplő Grúzia pedig Feröerrel találkozik.

A párharcokat március 25–27. és 28–30. között rendezik, a pontos időpontok egyelőre nem ismertek, de az európai szövetség várhatóan még ma nyilvánosságra hozzá azokat.

A magyar válogatott története során eddig ötször mérte össze az erejét Szerbiával, három győzelem, valamint egy-egy döntetlen és vereség a mérlege. A két együttes legutóbb a 2023-as Európa-bajnoki selejtezősorozatban találkozott egymással, a Rossi-gárda akkor oda-vissza nyert.