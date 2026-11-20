Szerbia lesz a magyar válogatott ellenfele a Nemzetek Ligája-osztályozón
Az már a nyoni sorsolás előtt biztos volt, hogy Marco Rossi együttese nem kiemelt, így hazai pályán játssza az első meccset. A magyar csapat a négy lehetséges ellenfél – Dánia, Horvátország, Szerbia, Wales – közül végül a szerbeket kapta meg, ahogy azt olvasóink is szerették volna a sorsolás előtt. A dánok továbbá a bosnyákokkal mérkőznek az A-ligában való szereplésért, a horvátok az írekkel, a szlovénok pedig a walesiekkel. A B/C-liga osztályozóján Románia Észtországgal, a mieinkkel azonos csoportban szereplő Grúzia pedig Feröerrel találkozik.
A párharcokat március 25–27. és 28–30. között rendezik, a pontos időpontok egyelőre nem ismertek, de az európai szövetség várhatóan még ma nyilvánosságra hozzá azokat.
A magyar válogatott története során eddig ötször mérte össze az erejét Szerbiával, három győzelem, valamint egy-egy döntetlen és vereség a mérlege. A két együttes legutóbb a 2023-as Európa-bajnoki selejtezősorozatban találkozott egymással, a Rossi-gárda akkor oda-vissza nyert.
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Mit vár a szerbek elleni Nemzetek Ligája-osztályozótól?
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Az osztályozók mellett kisorsolták az A-liga negyeddöntőjét is, a négy összecsapás közül kiemelkedik a Spanyolország–Franciaország rangadó. Ezen kívül Norvégia–Anglia, Hollandia–Portugália és Belgium–Németország párosítás lesz az elődöntőbe jutásért.
A sorsolás végén az elődöntő ágait is nyilvánosságra hozták: a holland–portugál csata győztese a francia–spanyol párharc győztesével mérkőzik a döntőbe jutásért, míg a német–belga továbbjutója a norvég–angol továbbjutójával csap össze.
NEMZETEK LIGÁJA
AZ A-LIGA NEGYEDDÖNTŐI
Spanyolország–Franciaország
Norvégia–Anglia
Hollandia–Portugália
Belgium–Németország
ELŐDÖNTŐ
Hollandia/Portugália–Spanyolország/Franciaország
Belgium/Németország–Norvégia/Anglia
AZ A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓI
Bosznia-Hercegovina–Dánia
MAGYARORSZÁG–Szerbia
Írország–Horvátország
Szlovénia–Wales
A B/C-LIGA OSZTÁLYOZÓI
Ciprus–Észak-Macedónia
Észtország–Románia
Feröer–Grúzia
Fehéroroszország–Izrael
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