Új szerződést kötött jobbhátvédjével a Barcelona
Meghosszabbította szerződését a Barcelonával Xavi Espart – jelentette be a katalán klub a hivatalos honlapján.
A 19 éves jobbhátvéd, Xavi Espart korábbi megállapodása 2028-ban járt volna le, az új 2030 nyaráig érvényes. Az U21-es spanyol válogatott futballista az idény során kilenc tétmérkőzésen lépett pályára, amelyeken két gólt szerzett és két gólpasszt adott. Jelenleg bokasérüléssel küzd, visszatérése decemberben várható.
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