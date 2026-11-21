Russell folytatja a menetelést? – Las Vegas-i Nagydíj, időmérő
George Russell nagy fölénnyel zárt az élen a Formula–1-es Las Vegas-i Nagydíj utolsó edzésén, így bizakodva készülhetett az időmérőre. A brit előnye a 9 tizedet is meghaladt a rajtbüntetést kapó Andrea Kimi Antonellit előtt, míg harmadikként Lando Norris zárt a McLarennel. A arról, hogy miként alakul az év 21. kvalifikációja, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|4. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 20., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Pérez mért idő nélkül
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:47.272
|NOVEMBER 21., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:34.041
|Időmérő
|5.00–6.00
|NOVEMBER 22., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|5.00
|HÁTRALÉVŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6., 14.00
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