George Russell nagy fölénnyel zárt az élen a Formula–1-es Las Vegas-i Nagydíj utolsó edzésén, így bizakodva készülhetett az időmérőre. A brit előnye a 9 tizedet is meghaladt a rajtbüntetést kapó Andrea Kimi Antonellit előtt, míg harmadikként Lando Norris zárt a McLarennel. A arról, hogy miként alakul az év 21. kvalifikációja, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.