

– A DEAC elleni kupameccsen három gólt lőtt, legutóbb az Európa-ligában kezdett az AC Milan otthonában, majd fontos gólt szerzett a Vasas elleni bajnokin. Mondhatjuk, hogy utolérte magát?

– Eleinte sérüléssel küszködtem – felelte lapunknak adott interjújában Matús Bero, a Ferencváros 31 éves szlovák válogatott középpályása. – Balszerencsés voltam, a nyáron új klubhoz kerültem, szétvetett a tettvágy, majd jött a sérülés. Ráadásul az első prognózis megijesztett, szerencsére négy-öt hét is elég volt ahhoz, hogy újra pályára léphessek. A klubnál rengeteget dolgoztunk a visszatérésen, hálás vagyok az orvosi stábnak. Végre egészséges vagyok, volt néhány jó meccsem is, tele vagyok energiával. De még kell idő, hogy azt tudjam nyújtani, amit valóban tudok.

– Tizenhat évesen, a térdműtétje után azt mondta az orvos, már annak is örüljön, ha normálisan járni tud. Mit kezdett annyi idősen egy ilyen mondattal?

– Pokolian nehéz időszak volt. Ha visszagondolok, még mindig kiráz a hideg. Fiatal voltam, nagyon korán kerültem a felnőttek közé, emlékszem, az összes zsebpénzemet gyógytornára költöttem. Mindig úgy álltam a sérüléshez, hogy sosem adom fel, ám el kell ismerni, alaposan megviselt az a diagnózis. Talán ez volt a legsúlyosabb mondat, amit valaha hallottam. Egyszerűen sokkolt, de tudtam, talpra kell állnom, nem adhattam fel az álmaimat.

1. ERŐSEBB KERET

Ugyan összeállt a bajnokságot nyerő győri csapat a nyári átalakulás óta, egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ezzel közelebb került volna a Ferencváros keretminőségéhez és értékéhez. Szinte minden posztra van két azonos képességű játékosa a hazaiaknak, emellett átlagban négy évvel idősebb a játékosállománya, mint a fiatal ETO-nak. 2. HATÉKONYABB JÁTÉK

Az erős, régóta együtt játszó kerethez a legjobb magyar edző csatlakozott a nyáron. A Ferencváros labdával és anélkül is képes kontrollálni a játékot, az ETO-nak pedig problémát okoz a mérkőzések kézben tartása. Az elcsúszó védelem, a gyorsan átjátszott letámadás, a sok engedett lövés és érintés a tizenhatoson belül a címvédő tulajdonsága, nem az ezüstérmesé. 3. REMEK FORMA

A szeptember eleji mérkőzés idején botladozott a bajnokságban a Ferencváros, mégis simán győzött Győrben. Európában már akkor is remekül szerepelt, e jó szokását megtartva úgy fogadja az ETO-t szombaton, hogy a bajnokságban is „életveszélyessé” vált. A Győrnek nemcsak a játéka, hanem az eredményessége is rendkívül ingadozó. HÁROM ÉRV AZ FTC MELLETT

„Igazi rangadó vár ránk, hiszen a bajnoki címvédő ETO és az ezüstérmes Ferencváros játszik egymással, amely a vesztett pontokat tekintve listavezető. Az ETO az előző idényben megelőzte az FTC-t, ráadásul a győriekkel bajnok Borbély Balázs immár a fővárosi zöld-fehérek vezetőedzője. A Fradinak a nemzetközi kupaszereplés miatt nehezebben indult be a szekér, az ETO-nál pedig kulcsemberek sora távozott és a mexikói Efraín Juárezzel nem úgy kezdett, ahogy a szurkolók várták – volt egy kis elégedetlenség a drukkerek között a játékot látva. Viszont kiegyenesedett a csapat, beilleszkedtek az újak, és újfent a bajnoki címért küzd, ráadásul a magyar fiatalok is rendre bizonyítanak. A Ferencváros parádésan szerepel az Európa-ligában, itthon pedig mindenki őt akarja legyőzni, egy-egy jó csel vagy megmozdulás után újult erőre kapnak az ellenfelek. Hazai pályán a Fradi az esélyesebb, de az ETO kissé defenzívebb taktikája megnehezíti a fővárosiak dolgát. Érdekes lesz az is, hogy győri labdaszerzés után hogyan védekezik az FTC, vélhetően többet birtokolja a labdát. Jó meccset várok, amely sok szempontból érdekes lesz.” NS-szakértő: Vincze Ottó, 11-szeres válogatott, az FTC és az ETO korábbi középpályása

– Négyéves volt, amikor az óvodában megismerte Lukás Skovajsát. Mit jelentett, hogy a Trencsénben vele együtt nyert bajnokságot?

– Ugyanabból a faluból származunk, az egész gyerekkorunkat együtt töltöttük. Egy nagyjából ezerlakosú faluból indultunk, ahol szomszédok voltunk, nem volt meglepő, hogy szabadidőnkben reggeltől estig az utcán rúgtuk a labdát. Kétszer is bajnokok lettünk a Trencsénnel, igazi álom volt ez mindkettőnknek.

– Amikor húszévesen, a Legia elleni meccs után elbúcsúzott a trencséniektől, elsírta magát… Azt mondta, ahogy lefelé ment a lépcsőn, lepörgött ön előtt az ott töltött tizenhat esztendő. Ennyi külföldön töltött év után is ilyen sokat jelent önnek a klub?

– Trencsén az otthonom. A falunk, Zamarovce néhány kilométerre van a várostól, fiatalon is rengeteg időt töltöttem ott. Tanulni is oda jártam, később a feleségemet is ott ismertem meg tizenöt évesen a középiskolában. Ő röplabdázott, én futballoztam. Több mint másfél évtizedet töltöttem a klubnál, a csapat mindig is fontos helyet foglal el a szívemben. Most azonban a Ferencvárosra koncentrálok, nagyon jól érzem magam itt, bízom benne, sok szép siker áll még előttünk.

– Gyerekkora óta hallgatja a Liverpool himnuszát. Miért kezdett el az angol csapatnak szurkolni?

– Az egész családom Liverpool-szurkoló, elég egyértelmű volt, hogy én is az leszek. Gyerekként a tévében néztem Steven Gerrardot, ő volt a példaképem. Tetszett, hogy hűséges volt a klubjához, és mindig beletette a munkát, sosem keresett kifogásokat. Most Szoboszlai Dominik játéka tetszik a csapatban, zseniális futballista.

– A szlovák válogatottban tíz éve mutatkozott be, öt perc után már gól­passzt adott Grúzia ellen. Klubszinten azóta Törökország, Hollandia, Németország, most pedig Magyarország következett. Közben a válogatottal az Európa-bajnokságra is eljutott, az angolok elleni nyolcaddöntőben is pályára lépett. Mit jelent önnek a nemzeti csapatban szerepelni?

– Tíz éve tartozom a csapathoz, ismernek, és én is tudom, mire számíthatok. Mindig teljes erőbedobással küzdök, ezt senki nem vitathatja. Mindig megtiszteltetés a válogatottban játszani, és mindig örömmel megyek.

– Szombaton két jó formában lévő csapat találkozik a Groupama Arénában. Védekező felfogású győriekre számít, vagy bátran támadnak majd idegenben is?

– Alaposan felkészültünk belőlük, tudjuk, mire számíthatunk. A mérkőzés eleje alighanem meghatározó lesz, az első tizenöt perc után mindig okosabb az ember. Elismerjük az ETO eredményeit, de a Ferencvárosnál nincs más lehetőség, mindig győzni kell. Az év vége meglehetősen sűrű lesz, tartanunk kell a jó formánkat, a győriek közvetlen riválisaink, szóval meg kell szereznünk mind a három pontot.

1. ÖSSZEÁLLT A CSAPAT Sokkal egységesebb lett szeptember eleje óta a győri csapat, hiszen az akkor kihagyott tizenegyessel bemutatkozó Luka Kulenovic alapemberré vált, körülötte Viktor Djukanovics és egyre gyakrabban Modou Lamin Marong szerepel, s ugyan Efraín Juárez szinte minden héten variál, a középpályán is sokkal világosabb a helyzet. 2. MŰKÖDIK A LETÁMADÁS Biztosan lesznek időszakai a mérkőzésnek, amikor az ETO az ellenfél térfelén letámad (ez a jelenség a szeptemberi mini edzőtábora óta tart, az akkori erőnléti felkészítés alkalmassá tette rá az együttest), de várhatóan alapvetően a kontratámadásokra alapozhat. A szeptemberi mérkőzésen rendkívül esetlenül próbálta ezeket megvalósítani, azóta tudatosabbá vált ez a játékelem. 3. IDEGENBELI ÜTŐKÉPESSÉG Ugyan két csapatnak (köztük a Fradinak) is jobb az idegenbeli mérlege az ETO-énál, a győriek rendkívül szívosan, a szokásosnál is harcosabb attitűddel lépnek pályára távol otthonuktól. A rangadó és a remek hangulat ezt csak fokozhatja. Efraín Juárez kiváló motivátor, Viktor Djukanovics és Luka Kulenovic pedig felveszi a versenyt a kőkemény Toon Raemaekers, Mariano Gómez párossal. HÁROM ÉRV AZ ETO MELLETT

NB I

14. FORDULÓ

Szombat

13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

vasárnap

13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!