Az ohiói együttes 37 éves sztárja, James Harden 26. alkalommal jutott legalább félszáz pontig, így – Kobe Bryantet maga mögött hagyva – ezen a listán immár egyedül áll az örökrangsor harmadik helyén. Már csak Michael Jordan és és Wilt Chamberlain van előtte, előbbi 31-szer, utóbbi 118-szor dobott minimum ötven pontot.

Hardenen kívül az Oklahoma City Thunder sztárja, Shai Gilgeous-Alexander is remekelt, ugyanis csapata részben az ő negyven pontjának köszönhetően fordított a vendég New Orleans Pelicans ellen. A hazaiak a harmadik negyedben 16 pontos hátrányban voltak, végül innen nyertek 126–120-ra úgy, hogy az újonc Aday Mara 22 ponttal és 16 lepattanóval járult hozzá a sikerhez. A tavalyi bajnok teljesítménye azért is különösen értékes, mert az idény elején három kezdőjét vesztette el sérülések miatt, de így is 10–6-os mérleggel áll.

JAMES HARDEN. 51 POINTS. IT'S HIS MOST POINTS AS A CAVALIER 🤯 CAVS MOVE TO 2-1 IN EMIRATES NBA CUP GROUP PLAY! https://t.co/twWJ4G70Nk — NBA (@NBA) November 21, 2026

A játéknap rangadóját a Denver Nuggets és a Houston Rockets játszotta. A meccsen 32-szer változott az, hogy melyik csapat vezet, végül a hazai coloradóiak diadalmaskodtak 133–124-re, elsősorban Nikola Jokic második félidei játékának köszönhetően. A 11 gólpasszal záró szerb sztár az első félidőben mindössze két pontot dobott, míg a másodikban 24-et. A texasiak legjobbja a török Alperen Sengün volt 28 ponttal, 11 lepattanóval és 10 gólpasszal.

STAR BIG MEN ALPY AND JOKER WENT HEAD-TO-HEAD IN DENVER! 🚀 Alperen Sengun: 28p, 11r, 10a 🃏 Nikola Jokić: 26p, 7r, 11a Denver wins at home and moves to 2-0 in @emirates NBA Cup play! https://t.co/q1XoPR6kZv — NBA (@NBA) November 21, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Atlanta Hawks–Charlotte Hornets 111–97

Brooklyn Nets–Orlando Magic 111–113

Cleveland Cavaliers–Indiana Pacers 128–119

Detroit Pistons–Toronto Raptors 102–105

Chicago Bulls–Washington Wizards 94–98

Oklahoma City Thunder–New Orleans Pelicans 126–120

Utah Jazz–Phoenix Suns 101–111

Denver Nuggets–Houston Rockets 133–124

Los Angeles Lakers–Sacramento Kings 106–104