„A Ferencvárosi Torna Club több száz tagja engem is megtisztelt a bizalmával, és október 27-én beválasztott a klub elnökségébe. Tették mindezt annak tudatában, hogy a politika mire készül. Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy az országgyűlés előtt van egy ilyen törvénytervezet és rövidesen elfogadásra kerülhet. Mi, elnökségi tagok mégis önszántunkból, Kubatov Gábornak szavaztunk bizalmat, felkérve őt a 127 éves klub további irányítására” – írta közleményében Lipcsei Péter.

A törvénytervezet szerint az 500 főnél nagyobb sportegyesületek vezetésétől eltilthatók a politikai pártok vezető tisztségviselői, valamint azok a korábbi országgyűlési és európai parlamenti képviselők, akiknek megbízatása négy éven belül szűnt meg. A Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor 2006 és 2026 között országgyűlési képviselő volt, emellett korábban a Fidesz alelnöki és pártigazgatói posztját is betöltötte.

Lipcsei közleményében arról is írt: „2026 októberében egykori és jelenlegi ferencvárosi sportolók, edzők és klublegendák álltak ki nyílt levélben Kubatov Gábor klubelnök mellett, tiltakozva a tervezett politikai összeférhetetlenségi törvény ellen.”

„Az aláírók hangsúlyozták, hogy a politikából jó ideje kiszállt Kubatov Gábor az egyesületet sikeressé tette, felemelte, és személye garancia a Fradi eredményes jövőjére. A kezdeményezés 89 aláíróval indult, majd néhány nappal később újabb 67 sportoló csatlakozott hozzá. Most szeretném bejelenteni, hogy újabb 61 legendás sportoló, bajnok csatlakozott az aláírókhoz, hogy hallassák a hangjukat” – közölte a klub elnökségi tagja.

„Mindannyian azt kérjük a felelős törvényhozóktól, hogy ne avatkozzanak bele se az FTC, se egyébként más magyar sportklub életébe azzal, hogy megszabják, ki legyen annak az elnöke, elnökségi tagja! Maradjon a sport a mi világunk!” – kéri a kezdeményezés 217 aláírója.

Mint korábban megírtuk, a törvénytervezet visszamenőleges hatálya jogi kérdéseket vet fel, emiatt az FTC elnöke korábban úgy vélekedett, Baka András köztársasági elnök éppen emiatt nem írja majd alá a jogszabályt. A parlament november végén szavazhat a tervezetről, addig azonban még módosulhat annak szövege.