„Az évad végeztével elhagyja a Ferencvárost együttesünk jelenlegi másodedzője, Kristian Danielsen”– adta hírül a fradi.hu-n a Ferencváros női kézilabdacsapata.

Mint ismeretes, az már korábban eldőlt, hogy az FTC-Toyota Kovács vezetőedzője, Jesper Jensen nem tölti ki a szerződését és 2027 nyarán távozik a klubtól (az Esbjerg vezetőedzője lesz) és a mai bejelentés értelmében Danielsen sem marad. Sőt, már az is eldőlt hol folytatja. A korábbi sajtóhíreknek megfelelően az Ikast vezetőedzője lesz jövő nyártól – ezt a dán klub hivatalosan is bejelentette szombaton.