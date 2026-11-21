Női kézilabda: Kristian Danielsen is távozik a Fraditól, az Ikasthoz szerződik – hivatalos
„Az évad végeztével elhagyja a Ferencvárost együttesünk jelenlegi másodedzője, Kristian Danielsen”– adta hírül a fradi.hu-n a Ferencváros női kézilabdacsapata.
Mint ismeretes, az már korábban eldőlt, hogy az FTC-Toyota Kovács vezetőedzője, Jesper Jensen nem tölti ki a szerződését és 2027 nyarán távozik a klubtól (az Esbjerg vezetőedzője lesz) és a mai bejelentés értelmében Danielsen sem marad. Sőt, már az is eldőlt hol folytatja. A korábbi sajtóhíreknek megfelelően az Ikast vezetőedzője lesz jövő nyártól – ezt a dán klub hivatalosan is bejelentette szombaton.
A dán szakember 2025 nyarán csatlakozott az FTC-hez, amellyel az előző idényben ezüstérmes lett a bajnokságban, bronzérmes a Magyar Kupában, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntőig jutott. A jelenlegi évadban a bajnokságban veretlen a csapat, a BL-ben pedig jó pozícióból, a csoport második helyéről várja a januári folytatást.