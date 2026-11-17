„Ancelottinak annyit akarok mondani, hogy tényleg sokat beszélek, amikor a brazil válogatott a téma. Megalapozza ezt a múltam, a megítélésem és a tekintélyem – fogalmazott Romário a közösségi médiában posztolt újabb üzenetében. – Továbbra is minden elismerésem azokért az eredményekért, amiket a klubjaiddal elértél. Viszont a mi futballunkhoz semmit sem tettél hozzá eddig. Megismétlem: mondj le! Találunk majd olyan edzőt, aki jobb munkát végez, mint te. És a szemedbe is mondom – anélkül, hogy másokon keresztül üzengetnék, beleértve a szövetség elnökét is –, hogy már régen itt az ideje, hogy menesszenek.”

A brazil válogatott magyar idő szerint kedd délelőtt Szingapúrral játszik felkészülési mérkőzést, és a szövetségi kapitánnyá 2025 májusában kinevezett Ancelottira ráférne, ha csapata alaposan kitömné a világranglista 148. helyezettjét.